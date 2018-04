Historischer Kalender – 24. April

1878 – Thomas Alva Edison gründet in New York eine Firma zum Bau des von ihm erfundenen Phonographen (Grammophon).

1898 – Ausbruch des spanisch-amerikanischen Krieges.

1918 – Erste Panzerschlacht der Kriegsgeschichte: Bei Villers-Bretonneaux in Frankreich greifen 13 deutsche Kampfwagen drei britische Tanks an.

1918 – Schwere Gefechte zwischen italienischen und österreichisch-ungarischen Seestreitkräften in der Adria vor der albanischen Hafenstadt Valona (Vlora).

1923 – In Italien treten die Minister der Volkspartei aus der Regierung des Faschistenführers Benito Mussolini aus.

1923 – Von Sigmund Freud erscheint "Das Ich und das Es".

1978 – Spitzenvertreter von 18 konservativen und christdemokratischen Parteien rufen in Salzburg die "Europäische Demokratische Union" (EDU) ins Leben.

1983 – Die SPÖ verliert bei den Nationalratswahlen die seit 1971 ununterbrochen gehaltene absolute Mehrheit. Bundeskanzler Bruno Kreisky kündigt noch in der Wahlnacht seinen Rückzug aus der Regierungspolitik nach 13-jähriger Amtszeit an und rät seiner Partei zu einer Kleinen Koalition mit den Freiheitlichen.

1993 – Umweltstadtrat Michael Häupl wird als Nachfolger von Hans Mayr zum Wiener SPÖ-Landesparteivorsitzenden gewählt.

1998 – Das russische Unterhaus (Staatsduma) wählt im dritten Anlauf den 35-jährigen Reformer Sergej Kirijenko auf Vorschlag von Präsident Boris Jelzin zum Ministerpräsidenten.

2013 – In Bangladesch stürzt in der Nähe der Hauptstadt Dhaka ein Hochhaus ein, in dem sich mehrere Textilfabriken befinden. 1.127 Menschen kommen ums Leben. In den Fabriken wurde auch Kleidung für große, in Europa tätige Modekonzerne produziert. In den folgenden Wochen kommt es in Bangladesch wiederholt zu Protesten gegen die Arbeitsbedingungen. Ermittlungen ergeben, dass der eingestürzte Komplex widerrechtlich um drei Stockwerke erweitert worden ist.

Geburtstage

Edmund Cartwright, brit. Erfinder (1743-1823)

Theodor Körner (Edler v. Siegringen), öst. Bundespräs. 1951-57 (1873-1957)

Jaroslav Hasek, tschech. Dichter (1883-1923)

Helmuth Lohner, öst. Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter (1933-2015)

Wolfgang Rudolf Langenbucher, dt. Kommunikationswissenschafter (1938- )

Todestage

Alfred Vierkandt, dt. Soziologe (1867-1953)

Gustl Bayrhammer, dt. Schauspieler (1922-1993)

Rolf Stommelen, US-Autorennfahrer (1943-1983)

(APA, 24.4.2018)