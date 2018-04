Historischer Kalender – 21. April

753 v. Chr. – Romulus gründet der Sage nach die Stadt Rom. Das Datum wird Grundlage der römischen Zeitrechnung: Die Jahre werden gezählt "ab urbe condita" – seit Gründung der Stadt.

43 v. Chr. – Octavian (später Augustus) besiegt in der Schlacht von Mutina den zum römischen Staatsfeind erklärten Marc Anton. Kurz darauf beherrscht Octavian, der den Kern des Senatsheeres anführt, Oberitalien.

1628 – Albrecht von Wallenstein, Herzog von Friedland, wird von Kaiser Ferdinand II. zum "General des Ozeanischen und Baltischen Meeres" ernannt.

1818 – Am Wiener Burgtheater findet die Uraufführung von Franz Grillparzers Trauerspiel "Sappho" statt.

1898 – Die USA anerkennen die Unabhängigkeit Kubas an.

1908 – Der amerikanische Arzt und Polarforscher Frederick Albert Cook erreicht als erster Mensch den geografischen Nordpol. Seine Angaben sind bis heute umstritten.

1913 – Der aus Schweden stammende amerikanische Ingenieur Gideon Sundbäck meldet den heute üblichen Reißverschluss zum Patent an. Verschiedene Arten eines Reißverschlusses sind seit 1851 von mehreren Erfindern entwickelt worden. Die erste praktikable Idee dazu meldete Whitcomb Judson 1893 zum Patent an ("clasp locker": Klemmöffner für Schuhe).

1918 – Der bekannteste deutsche Jagdflieger, Baron Manfred von Richthofen, wird über Frankreich (an der Somme) getroffen und beim Landeversuch hinter den feindlichen Linien tödlich verwundet. Er hatte mehr als 80 Flugzeuge abgeschossen und wegen seines rot angestrichenen Fokker-Dreideckers den Namen "Der rote Baron" erhalten.

1933 – Hitler ernennt Rudolf Heß zum "Führer-Stellvertreter" mit Entscheidungsvollmacht in "allen Fragen der Parteiführung" der NSDAP. In dieser Eigenschaft nimmt er auch an allen Kabinettssitzungen teil.

1948 – Der Nationalrat beschließt die Amnestie der "minderbelasteten" ehemaligen Nationalsozialisten. Von 524.000 registrierungspflichtigen Personen werden dadurch 482.000 von den Sühnefolgen befreit.

1983 – Nach Restaurationsarbeiten wird die Wartburg in Eisenach feierlich eröffnet. Dort hatte Martin Luther das Neue Testament ins Deutsche übersetzt.

1988 – Im "Bundesländer"-Prozess wird der Ex-Abt des steirischen Stift Rein, Franz Rappold, zu 23 Monaten Haft und zur Zahlung von 30 Millionen Schilling verurteilt.

1998 – Der Immobilienmakler Ariel Muzicant wird als Nachfolger von Paul Grosz zum neuen Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde gewählt.

Geburtstage

Ulrich von Hutten, dt. Humanist (1488-1523)

Hippolyte Taine, frz. Philos./Historiker (1828-1893)

Josef Meinrad, öst. Schauspieler (1913-1996)

Halfdan Mahler, dän. Arzt (1923-2016)

John Clifford Mortimer, brit. Dramatiker (1923-2009)

Andie MacDowell, US-Schauspielerin (1958- )

Todestage

Theodor Ritter von Sickel, öst. Historiker und Diplomat dt. Herkunft (1826-1908)

Manfred Frh. v. Richthofen, dt. Jagdflieger(1892-1918)

Walter Slezak, US-Bühnen- und Filmschauspieler, Schriftsteller und Sänger öst. Herkunft (1902-1983)

Leopold Engleitner, Zeuge Jehovas und KZ-Überlebender (1905-2013)

(APA, 21.4.2018)