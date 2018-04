TV- und Radiotipps für Freitag, 20. April

Re: Parkour als Rettung, Meine Mama kocht besser als deine, Seit du da bist, Protokoll einer Abschiebung, München Grill, Die Insel, Makro: Trumps Strafzölle, Was weg is, is weg, Heute-Show und Universum History

19.40 REPORTAGE

Re: Parkour als Rettung Zehn Prozent der Menschen leben in Neapel in absoluter Armut. Viele steigen bei der Camorra ein. Der 22-jährige Ex-Kriminelle Antonio stemmte sich gegen die Perspektivlosigkeit und sagte sich von der Szene los. Heute holt Antonio die Kinder von der Straße. Als Mitglied des Vereins "Il Tappeto di Iqbal" trainiert er sie in der Sportart Parkour und verhilft den Jugendlichen so zu einer neuen Lebenseinstellung. Bis 20.15, Arte

foto: kobalt Antonio Bosso Neapolitaner, Schulabbrecher und einer der erfolgreichsten Parkour-Künstler Italiens

20.15 SCHNELLKOCHTOPF

Meine Mama kocht besser als deine Katharina Straßer wachelt mit dem Kochlöffel, Mütter, Töchter, Söhne fabrizieren eigenartige Gerichte, und am Ende sagt Konstantin Filippou garantiert: "Schmeckt nicht schlecht." Bis 21.05, ORF 1

20.15 LIEBELEI

Seit du da bist (D/Ö 2015, Michael Hofmann) Für ihren Traumjob nimmt Alina (Katharina Schüttler) längere Arbeitszeiten und weite Dienstreisen in Kauf. Exfreund Jarek (Manuel Rubey) kümmert sich derweil um Tochter Lilia und bringt das Mädchen regelmäßig zum Geigenunterricht. Prompt verknallt er sich in die Geigenlehrerin Clara (Martina Gedeck), deren Mann (Roman Palfrader) gefällt das freilich weniger. Bis 21.45, Arte

foto: oberon film/alfons kowatsch Alina (Katharina Schüttler) verspricht ihrer Tochter Lilia (Allegra Tinnefeld) drei Wünsche zu erfüllen, wenn sie in ihren neuen Job eingestiegen ist.

20.15 DOKUMENTATION

Protokoll einer Abschiebung Nach monatelangen Recherchen hatte das Team um Filmemacher Hauke Wendler die Möglichkeit, in Mecklenburg-Vorpommern eine Sammelabschiebung zu filmen. Dabei wurden in drei Tagen mehr als 200 Asylwerber nach Albanien ausgewiesen: Ein Wunschprojekt von Lorenz Caffier, dem Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern, der in diesen Nächten persönlich vor Ort war. Bis 21.00, 3sat

20.15 SERIE

München Grill Franz Xaver Bogner taucht wieder tief ein in das Münchner Lokalkolorit. Nach der Polizeiserie München 7 wechselt er jetzt ins Reich der Gastronomie, wo Christine Eixenberger und Christine Neubauer mit strenger Hand ungewollt miteinander ein Grillrestaurant führen. Spezln kommen, die Maß Bier fließen, die Weißwürschte gehen über die Theke, und der Schmäh rennt. Bis 21.00, BR

20.15 EILAND

Die Insel (The Island, USA 2005, Michael Bay) In dem Irrglauben, sie seien Überlebende einer globalen Kontamination, leben Klone in einer hermetisch abgeschlossenen Kolonie. Als der Klon Lincoln Six Echo (Ewan McGregor) die Wahrheit herausfindet, versucht er zusammen mit seiner Freundin Jordan Two Delta (Scarlett Johansson) zu fliehen. Bis 23.00, ProSieben

21.00 MAGAZIN

Makro: Trumps Strafzölle Die Zölle auf Aluminium und Stahl treffen China bereits jetzt. Im Jänner hatte Trump schon Zölle auf Solaranlagen und Waschmaschinen verhängt. Die Regierung in Peking reagierte umgehend und kündigte ihrerseits Vergeltungsmaßnahmen an. Die Welthandelsorganisation WTO warnt vor einer Eskalation. Bis 21.30, 3sat

21.15 NOCH EINMAL BAYERN

Was weg is, is weg (D 2012, Christian Lerch) Niederbayern 1986 – klingt fast wie "Bayern 1968", Chiffre für die wunderbare Serie Irgendwie und Sowieso von Franz Xaver Bogner. Genauso gut ist das Regiedebüt von Christian Lerch, Koautor von Wer früher stirbt, ist länger tot. Gastwirt Franz sägt sich den Unterarm ab. Weil er nicht akzeptieren will, dass, was einmal weg ist, eben weg ist, nimmt das noch die irrsinnigsten Wendungen. Bis 22.35, One

22.30 COMEDY

Heute-Show Oliver Welke, Profispötter vom Dienst, hält Rückschau. Da bleibt kein Politiker ungeschoren und kein Auge trocken! Bis 23.00, ARD

22.40 DOKUMENTATION

Universum History: 1948 – Die Geburt Israels Am 14. Mai 1948 verkündete Premierminister David Ben Gurion die Errichtung des Staates Israels – in einem Teil Palästinas, den die Uno als jüdischen Staat vorgesehen hatte. 70 Jahre danach begibt sich diese BBC-Dokumentation in die Geschichte zurück, die zur Gründung des Staates Israel führte. Bis 23.35, ORF 2

foto: orf/bbc/jonathan young Hauswand mit einem Bild von Jassir Arafat. Im Vordergrund eine palästinensische Flagge.

23.25 MAGAZIN

Das literarische Quartett Volker Weidermann lädt gemeinsam mit Christine Westermann und Thea Dorn zum Disput über Bücher: dieses Mal über Neuerscheinungen von Eshkol Nevo, Johann Scheerer, Éric Vuillard und Serhij Zhadan. Gast ist die Literaturkritikerin Katharina Teutsch. Bis 0.10, ZDF

23.35 STROMSCHNELLE

Fluss ohne Wiederkehr (River of No Return, USA 1954, Otto Preminger) Monroe, Mitchum auf dem Floß – das sollte genügen: Unmöglich scheint in diesem Klassiker, dem einzigen Western von Otto Preminger, fast gar nichts, außer vielleicht zwei schon ziemlich weit abgedriftete Leben wieder im Konzept einer "heilen" Familie zusammenzuführen. Bis 1.05, BR