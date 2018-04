Zum Wohle des Kindes entscheiden: Das Jugendamt in der Zwickmühle

Der Fall Emil: Acht Tage ohne mein Baby

Als Anna T. (Name geändert) nach vier Tagen Aufenthalt in der psychiatrischen Abteilung des Otto-Wagner-Spitals entlassen wird, ist sie hoffnungsvoll. Der dortige Oberarzt diagnostizierte bei ihr weder Selbst- noch Fremdgefährdung, auch Medikation sei nicht notwendig. Aufgrund einer anderen Diagnose musste sie sich einweisen lassen, ihr drei Monate altes Baby Emil wurde deswegen vom Jugendamt zu Krisenpflegeeltern gebracht.

Doch der neue Befund ändert nichts: Das Amt zieht den Antrag auf Obsorge nicht zurück. Erst nach acht Tagen kann sie Emil wieder in ihren Armen halten. Sie hat die Obsorge vor Gericht an ihre Mutter übertragen lassen.

T. ist überzeugt, dass die 2010 diagnostizierte bipolare Störung das Amt ins Spiel brachte, obwohl es keinen konkreten Anlass gegeben habe. Seit Jahren ist sie in psychiatrischer Behandlung und seit 2013 remittiert.

Besuche vom und beim Amt

Tatsächlich kommt das Jugendamt kurz nach der Geburt in die Wohnung, Grund dafür seien Aussagen im Spital gewesen, die Überforderung signalisiert hätten, ist im Antrag nachzulesen. Als T. ihn Wochen später in der Hand hält, erkennt sie sich nicht wieder. "Vieles stimmt so einfach nicht."

Der Empfehlung, regelmäßig in ein Familienzentrum des Jugendamtes zu kommen, leistete sie Folge, sie habe das Angebot sogar geschätzt und mit den Sozialarbeiterinnen immer nett geplaudert. Weil T. durch die Schwangerschaft und das spätere Stillen keine Medikamente zu sich nahm, besuchte sie regelmäßig eine Psychiaterin des Psychosozialen Dienstes (PSD).

Nach der Geburt habe sich bei den Besuchen viel um das Baby gedreht, sowohl mit der Psychiaterin als auch mit den Sozialarbeiterinnen habe T. besprochen, dass Emils Ohren eine leichte Fehlbildung hätten und dass sie wegen möglicher damit zusammenhängender Spätfolgen besorgt sei. Eine "Ohrmuscheldeformität" wurde im Spital diagnostiziert, T. besuchte mehrere Ärzte.

Streit um Gutachten

Im Antrag des Jugendamtes steht, dass sich T. "allerlei Missbildungen" einbilde. Sie habe davon gesprochen, dass sie sich davor fürchte, dass Emil nicht normal leben könne und gehänselt werde. Sie wisse nicht, wie sie damit leben könne.

T. bestreitet, das jemals so gesagt zu haben, aber beim PSD läuten die Alarmglocken. Die Aussagen werden in Richtung Suizid oder erweiterter Suizid interpretiert, das Jugendamt wird verständigt. T. wird noch am gleichen Tag zum PSD gebeten und dort über die Einweisung informiert. Alle Versuche, die Beamten noch umzustimmen, scheitern.

Die Mutter arbeitet nun daran, die Obsorge zurückzubekommen. Ein Gutachter wird den Fall bewerten und darüber urteilen. Die Situation kann T. nach wie vor nicht fassen: "Es ist doch normal, dass man sich Sorgen um das Wohl des Kindes macht."

Wieso zog das Jugendamt nach dem positiven Gutachten des Otto-Wagner-Spitals den Antrag nicht zurück? Es gebe mit einer Diagnose von 2013 und dem PSD-Befund von diesem Jahr zwei professionelle Meinungen, die Medikamente bei T. als Voraussetzung sehen. Deswegen habe man sich nicht auf das neue Gutachten gestützt, das durchaus "überraschend" ausgefallen sei. (lhag, 20.4.2018)