"Die 25 verblüffendsten Geschichten" auf RTL: "I blew up your body ..."

Es drängt sich die Vermutung auf, dass die Darstellung solcher Storys vom Überlebenskampf des TV-Mediums kündet

Spiegelt sich im Einzelfall der Weltcharakter? Verweist schon ein markantes Beispiel auf den Zeitgeist? Erst Medienhistoriker werden beurteilen, ob Die 25 verblüffendsten Geschichten auf RTL etwas über den – womöglich Titanic-artigen – Zustand des TVs erzählen. Vorerst wird aber auch der scheue Michael Jackson, wo immer er auch weilen mag, über eine der 25 Geschichten staunen.

Es geht um Marc, der bei der RTL-Show Platz sechs belegte. Ihn hat Leila verzaubert – diese Augen, dieses Lächeln! Marc hat eine innige Beziehung zu Leila aufgebaut. Allerdings ist sie ein Gummidrache und Marc nicht monogam. Innigen Kontakt pflegt er zu insgesamt 15 aufblasbaren Tierchen. Mit ihnen teilt er Bett und Tisch.

Marc ist 29. In der Pubertät begann sein Faible, mit luftgefüllten Freunden zu plaudern, die, so Marc, kuschelig sind und mit denen sich gut diskutieren lasse. Jedes Tierchen habe eine Persönlichkeit, manches mag Musik, sagt Marc. Keine Ahnung, ob er und seine Luftfreunde Roxy Music hören. In ihrem Song In Every Dream Home a Heartache heißt es ja: "I blew up your body – but you blew my mind." Toller Song!

In jedem Fall geht es, so RTL, Marc schon besser. Er absolviert eine Therapie, um die Vernachlässigung durch seine Mama zu bewältigen. Aus dieser Quelle käme die "Objektophilie", versteht auch Marc, von dem RTL meint, er habe eine Störung, keine Krankheit.

Was auch immer stimmen mag: Es drängt sich die Vermutung auf, dass die Darstellung solcher Storys vom Überlebenskampf des TV-Mediums kündet. Natürlich heißt das auch, von diesem Einzelfall aufs Ganze zu schließen. Ob dies statthaft ist, wird also erst die Mediengeschichte sagen können. (Ljubiša Tošić, 19.4.2018)