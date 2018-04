Kaufen Sie lieber einen Neu- oder Gebrauchtwagen?

Es ist gar nicht immer eine Frage des verfügbaren Geldes, warum manch einer partout zu einem Gebrauchten greift. Wie ist das bei Ihnen?

Ein Betreiber einer Gebrauchtwagenbörse posaunt diese Woche heraus: "39 Prozent der Österreicher bevorzugen ein gebrauchtes Auto gegenüber einem Neuwagen. Nur 20 Prozent geben an, lieber einen neuen Pkw kaufen zu wollen ..."

Da machen gleich einmal mehrere Sachen stutzig. Eine Gebrauchtwagenbörse findet heraus, dass Gebrauchtwagen der Renner sind. Das ist, wie wenn ein Anbieter einer Diätpille herausfindet, dass kaum wer gerne blad ist. Dann glaube ich wohl, dass mehr Leute einen Neuwagen "bevorzugen", sich einen solchen aber nicht leisten wollen oder können. Und dann ist da noch die Tatsache, dass man Details zu Teilen der Studie erst herausfinden darf, wenn man ein Abo um 49 Euro pro Monat abschließt. Soviel findet man dann doch im Kleingedruckten: Die Auswertung basiert auf Online-Interviews von 500 Personen aus Österreich, die repräsentativ für die Bevölkerung zwischen 14 und 69 Jahren sind. Und just will mir keiner meiner Autokäufe einfallen, die ich mit 14 getätigt habe. Oder mit 17...

Neu oder gebraucht?

Dabei liegt der Umfrage eine gute Idee zugrunde: Und die wollen wir jetzt nutzen. Nämlich, zu hinterfragen, ob Sie lieber einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, und was Ihre Gründe dafür sind. Ist Ihnen geringerer Wertverlust wichtiger als furzfreie Sitze? Wollen Sie einen Motor lieber selber einfahren als irgendwann die Rechnung des Vorbesitzers präsentiert zu bekommen? Fahren Sie Firmenautos, die sowieso immer Neuwagen sind?

Ist Ihnen ein Auto nicht wichtig genug, um es neu zu kaufen – Sie haben auch kein Haus gebaut, um ein Dach über dem Kopf zu haben? Oder wollen Sie lieber selber über Farbe und Ausstattung entscheiden als auf Extras verzichten zu müssen, die sich der Vorbesitzer nicht leisten wollte? Greifen Sie am liebsten zu Kurzzulassungen, weil die den größten Wertverlust schon hinter sich haben, oder leiden Sie sogar ein wenig darunter, dass man Oldtimer nicht als Neuwagen kaufen kann? Was treibt Sie beim Autokauf an? (Guido Gluschitsch, 20.4.2018)