Immofinanz will jetzt 26-Prozent-Paket an CA Immo versilbern

Potenzielle Käufer können Interesse bis Monatsende kundtun – Bieterverfahren erst danach

Wien – Die börsennotierte Immofinanz will nun als einziger Kernaktionär aus der CA Immo aussteigen – sie will ihr 26-Prozent-Beteiligungspaket verkaufen, wie der Immobilienkonzern heute, Donnerstag, Nachmittag in einer Aussendung mitteilte. Bis zum 30 April seien nationale und internationale Investoren dazu eingeladen, ihr Interesse an einem strukturierten Bieterverfahren kundzutun.

Konkret geht es den Angaben zufolge um 25,690.163 Inhaberaktien und 4 Namensaktien, mit denen Entsendungsrechte in den CA-Immo-Aufsichtsrat verbunden sind. Die Immofinanz ist derzeit der einzige Kernaktionär bei der CA Immo – der Rest der Unternehmensanteile, rund 74 Prozent, befinden sich im Streubesitz.

Der US-Investor Starwood Group hatte erst gestern, Mittwoch, bekanntgegeben, bis zu 26 Prozent an der CA Immo (und bis zu 5 Prozent an der Immofinanz) erwerben zu wollen. Ebenfalls gestern veröffentlichte die Immofinanz den Erwerb von 29,14 Prozent an einem dritten wichtigen börsennotierten österreichischen Immobilienkonzern, der s Immo, die ihrerseits zu 11,82 Prozent an der Immofinanz und zu mehr als 5 Prozent an der CA Immo beteiligt ist.

Fusion dürfte gescheitert sein

Bis zu Beginn dieses Jahres war noch eine Fusion der Immofinanz mit der CA Immo erwartet worden, seit Februar liegt dieses Vorhaben auf Eis, nun scheint es endgültig gescheitert zu sein.

Die Immofinanz behält sich jedenfalls vor, ausgewählte Interessenten an dem 26-Prozent-Paket anschließend zum Bieterverfahren einzuladen. Es stehe ihr auch frei, jederzeit auch während des Bieterverfahrens, andere Transaktionen betreffend der CA-Immo-Beteiligung zu prüfen oder umzusetzen, heißt es in der Konzernmitteilung.

Der weitere Zeitplan für ein Bieterverfahren steht derzeit jedenfalls noch nicht fest. Die Immofinanz will auch ohne Angabe der Gründe nur einzelne Interessenten zu dem Bieterverfahren zulassen bzw. im Laufe des Bieterverfahrens einzelne Interessenten ausschließen. Weiters kann die Immofinanz die Bedingungen des Bieterverfahrens ändern, auch mit nicht am Bieterverfahren beteiligten Interessenten verhandeln und Anteile verkaufen bzw. den Verkaufsprozess jederzeit teilweise oder gänzlich abbrechen oder verschieben. (APA, 19.4.2018)