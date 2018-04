"PC Building Simulator" angespielt: Endlich lernen, wie man PCs zusammenbaut

Simulation bringt durchaus unterhaltsame Einführung ins Zusammenschrauben von Gaming-Rechnern

Einen Spiele-PC zusammenzubauen ist für viele Gamer ein einschneidendes und erfreuliches Erlebnis. Wenn dann der Rechner nach mühsamer Arbeit problemlos zum ersten Mal bootet ist dies für viele ein wahres Glückserlebnis. Einen PC selber zusammengebaut zu haben, bringt auch Vorteile mit sich. Einerseits kann bei Problemen eigenständig auf Fehlersuche gegangen, andererseits bei mangelnder Performance selbst nachgerüstet werden. Beim Spiel "PC Building Simulator" (PC, 19,99 Euro) können Gamer ihre Rechner nun virtuell zusammenbauen – der STANDARD hat die wohl bisher schrägste Spielidee 2018 angespielt.

pc building simulator Launch-Trailer zu "PC Building Simulator".

Unterstützung von Herstellern

Das Game ist seit Ende März auf Steam in einer Early-Access-Phase verfügbar. Indie-Developer Claudiu Kiss konnte einige PC-Komponenten-Hersteller für das Spiel gewinnen. Darunter AMD, Arctic, Cooler Master, Corsair, MSI und NZXT. Neben einer Kampagne gibt es einen Sandbaukisten-Modus, bei dem PC-Bauer ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ein potentes Hardware-Monster schaffen können. Die Prä-Alpha-Demo soll laut eigenen Angaben mehr als 500.000 Mal heruntergeladen worden sein – auf Steam hat das Game sehr viele positive Reaktionen erhalten.

Auch Management erforderlich

Angespielt wurde der Kampagnen-Modus. Bei diesem schlüpft man in die Rolle eines Computerfachgeschäfts, das nicht mehr ganz rund laufende Rechner auf Vordermann bringt. Manche Kunden haben etwa Probleme mit Viren, veralteten Grafikkartentreibern, kaputter Hardware oder wollen einfach einen potenteren PC. Per Mail erreichen einen Aufträge, die angenommen werden können und zum Teil mit einem gewissen Zeitfenster kommen. Um auch immer die nötige Hardware im Haus zu haben, muss vorausschauend bestellt und dabei aufs eigene Budget geachtet werden.

Learning by Doing

Die Rechner werden in weiterer Folge auseinandergenommen und die nötigen Schritte gesetzt. Die Simulation hierbei ist recht gelungen. Wer schon einmal an einem PC herumgeschraubt hat, dürfte recht schnell mit dem Spiel zurechtkommen. Auch für komplette Neulinge ist dies eine gute Einführung in den Zusammenbau von Rechnern. Im Laufe der Zeit erreichen das Geschäft immer mehr unterschiedliche Aufträge, die immer mehr Tiefgang in das Zusammenschrauben von PCs bietet. Begleitet wird die Bastlerei von eingängiger Musik, die durchaus einen gewissen Entspannungsfaktor mit sich bringt.

wirspielen Wie man im echten Leben Rechner zusammenbaut.

Fazit

"PC Building Simulator" ist eine gelungene Simulation, bei der man tatsächlich etwas lernen kann. Für Neulinge, die sich bisher noch nicht getraut haben, einen eigenen Gaming-Rechner zusammenzubauen, ist das Game durchaus ein guter Einstieg in diese unkomplizierte Welt. Wer leidenschaftlich an PCs herumschraubt und gerne Komponenten aus- und verbaut wird mit dem Spiel auch eine Freude haben. Aktuell ist der Umfang des Games aber noch recht begrenzt, weshalb die verlangten 19,99 Euro recht hoch angesetzt sind. Einen guten Einstieg in die wunderbare und unkomplizierte Welt des PC-Bauens bietet das Spiel aber allemal. (Daniel Koller, 20.04.2018)