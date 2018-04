Kohle für Biomasse-Kraftwerk: Betreiber investiert in Oberwart

Hackschnitzel, Rückstände aus Papierverarbeitung sollen verbrannt werden – Sechsmonatiger Versuchsbetrieb – Auch Baustoffwerk geplant

Oberwart – Die BIO-Brennstoff GmbH, die mit Jahresbeginn das Biomasseheizwerk in Oberwart übernahm, hat am Donnerstag ihre Pläne für die Anlage erläutert: Zunächst sollen im Versuchsbetrieb Hackschnitzel und danach auch Ersatzbrennstoffe wie Rückstände aus der Altpapierverarbeitung und der Papiergewinnung verbrannt werden. Das Verfahren zur behördlichen Genehmigung des sechsmonatigen Versuchsbetriebes läuft.

Die Anlage in Oberwart sei eine Hightech-Anlage und "ein Aushängeschild der österreichischen Verfahrenstechnik", meinte der Geschäftsführer der BIO-Brennstoff GmbH, Eberhard Reil. "Aber wir passen natürlich die Rauchgasreinigung an den Stand der Technik an, weil für uns ganz andere Anforderungen bestehen." In Zukunft würden "die Luftemissionen deutlich geringer" sein als bisher.

Allein bei der Anpassung für die Rauchgasreinigung im Versuchsbetrieb rechne man mit Kosten von mehreren Hunderttausend Euro. "In Summe geben wir für die Revitalisierung drei Millionen Euro aus." Das aus zehn Mitarbeitern bestehende Betriebspersonal wolle man auf jeden Fall halten.

Versuchsbetrieb mit Holzhackschnitzeln

Die Anlage soll im Versuchsbetrieb zunächst mit Holzhackschnitzeln starten, eine Referenzmessung werde vorgenommen. In einem nächsten Schritt sollen qualitätsgesicherte Ersatzbrennstoffe und Stoffe aus der Altpapieraufbereitung eingesetzt werden.

Im Dauerbetrieb sollen nach Unternehmensangaben Stoffe aus der Papierindustrie mit den Bezeichnungen SN18407 und SN18401 sowie ein "qualitätsgesicherter Ersatzbrennstoff" (SN91108) eingesetzt werden. "Diese drei Ströme zusammen machen weit über 80 Prozent aus", erläuterte Reil. Alles andere seien in erster Linie biomasseähnliche Stoffe wie beispielsweise Kakaobohnenschalen, aber auch nicht kontaminiertes Holz aus einem Dachstuhlabbruch.

Für den Versuchsbetrieb wurden maximal 10.000 Tonnen pro Jahr beantragt. "Für den Dauerbetrieb rechnen wir mit circa 28.000 Tonnen pro Jahr", so Reil. Qualitätsgesicherte Ersatzbrennstoffe würden europaweit in Gewerbe und Industrie als Ersatz für Gas, Öl beziehungsweise Kohle eingesetzt, um fossile Brennstoffe zurückzudrängen.

Materialprüfung durch Umweltlabor

Der Brennstoff werde vor der Verwendung einem Recyclingfachbetrieb zugeführt. Dort erfolge eine Störstoffabtrennung, danach eine Anpassung der Korngröße. Schließlich überprüfe ein zertifiziertes Umweltlabor das Material. Nur nach der Freigabe dürfe man das Material verwenden, beschrieb der Geschäftsführer.

Das Vorhaben in Oberwart werde vom Umweltbundesamt begleitet. Zentrales Element sei die Bestandsaufnahme der Umweltperformance der Anlage.

Die BIO-Brennstoff GmbH gehört zur Schmid Industrieholding mit 5.900 Mitarbeitern und einem Umsatz von 1,7 Milliarden Euro. Das Unternehmen hat in Oberwart noch weitere Pläne: Zusätzlich zum Biomassekraftwerk will man ein Baustoffwerk errichten, beide Betriebe zusammen sollen 35 Mitarbeiter beschäftigen. (APA, 19.4.2018)