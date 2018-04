"Ich weiß alles!": Duelle mit Assinger und Jauch bei neuer Quizshow

Gemeinsames Format von ORF, ARD und SRF lockt mit 100.000 Euro Gewinn – Ab Herbst sind drei Ausgaben geplant

Wien – Im Herbst gibt es länderübergreifenden Rätselspaß: Der ORF macht mit ARD und SRF für die neue Eurovisions-Quizshow "Ich weiß alles!" gemeinsame Sache. Moderiert von Jörg Pilawa, müssen die Kandidaten dabei nicht nur ihr eigenes Wissen unter Beweis stellen, sondern gleichzeitig gegen alte Hasen auf diesem Gebiet antreten. Ihre Duellpartner sind nämlich u.a. Armin Assinger und Günther Jauch.

Die zwei Moderatoren, die seit Jahren in der "Millionenshow" bzw. bei "Wer wird Millionär?" die grauen Zellen ihres Gegenüber zum Glühen bringen, stellen sich nämlich neben der Schweizerin Susanne Kunz ("1 gegen 100") auf Stufe drei der Show den Kandidaten in den Weg. Bis dahin müssen diese auf einem Fachgebiet einen Experten schlagen sowie im Anschluss gegen das Studiopublikum bestehen. Danach gibt es die Aufgabe "Einer gegen drei" mit der höchst prominenten Besetzung. Alle drei Herausforderungen gilt es für die Kandidaten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz zu meistern, um den Gewinn von 100.000 Euro einzustreifen.

Pilawa hofft, dass mit "Ich weiß alles!" auch "wieder ein Hauch von großen Quizshows wie 'Einer wird gewinnen' auf den Samstagabend zurückkehrt", wird er vom ORF in einer Aussendung zitiert. Die Sendung soll zwar an die Tradition alter Familienshows anknüpfen, dabei aber "in einem modernen Gewand" daherkommen. "Aber mit echtem Wissen, mit viel Spaß, und mit Kandidatinnen und Kandidaten, die uns verblüffen", so Pilawa. Dass Assinger, Jauch und Kunz mit von der Partie sind, ist für den deutschen Moderator letztlich "eine Art von Familienzusammenführung". Ab Herbst sind vorerst drei Ausgaben von "Ich weiß alles!" geplant. (APA, 19.4.2018)