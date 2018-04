Queen will Prinz Charles als späteres Oberhaupt des Commonwealth

Elizabeth II. will Amt noch nicht abgeben

London – Der britische Thronfolger Prinz Charles soll nach dem Willen seiner Mutter, Königin Elizabeth II., in Zukunft Oberhaupt des Commonwealth werden. Sie hoffe, der Staatenbund werde Charles eines Tages zu ihrem Nachfolger bestimmen, sagte die britische Monarchin am Donnerstag bei der Eröffnung des Treffens der Commonwealth-Regierungschefs im Buckingham-Palast in London.

Spekuliert worden war bereits, ob die Monarchin, die am Samstag 92 Jahre alt wird, das Amt abgeben könne. Dem erteilte die Queen jedoch eine Absage. "Es ist weiterhin eine große Freude und Ehre, Ihnen als Oberhaupt des Commonwealth zu dienen", sagte sie vor den versammelten Regierungschefs. Sie machte aber klar, wer ihr nachfolgen solle: der 69-jährige Thronfolger Charles.

Dem Commonwealth gehören 53 Länder an, darunter viele ehemalige britische Kolonien, zum Beispiel Kanada, Indien und Australien, aber auch kleine Inselstaaten wie Tuvalu. Insgesamt vereint das Bündnis 2,4 Milliarden Menschen. Die Ziele der 1949 gegründeten Organisation sind gegenseitige Hilfe und Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Gebieten. Umweltschutz soll dabei eine wichtige Rolle spielen. Die britische Regierung hofft aber auch auf verstärkten Handel mit Commonwealth-Ländern nach dem EU-Austritt des Landes. (APA, 19.4.2018)