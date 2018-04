Mobilfunker "3" startet Pre5G in Wien

Einer der weltweit ersten kommerziellen Betriebe von Massive Mimo gestartet

Der Wettlauf zur Einführung der kommenden Mobilfunktechnologie 5G hat begonnen. Am Donnerstag startete der Mobilfunker "3" einen der weltweit ersten Betrieb der Pre5G-Technologie Massive Mimo in Wien. Anwohner der Seestadt Aspern können diese nun bereits mit ihren bestehenden 4G-Modems und –Routern nützen. Im Laufe des Jahres wird das Netz-Upgrade in ganz Wien ausgerollt, weitere Städte in den Bundesländern sollen folgen. Massive Mimo vervierfacht die Netzkapazitäten gegenüber bisher verwendeten Technologien und bietet den Nutzern so schnelleres Internet.

Stadt Wien unterstützt "3"

Die Stadt Wien habe "3" bei der Einführung der Technik unterstützt, indem Genehmigungen rasch erteilt worden seien, wie Vizebürgermeisterin Renate Brauner vor Journalisten sagte. Geld nahm die Stadt dafür nicht in die Hand. Brauner hofft, dass Wien so die Nummer Eins unter Europas IT-Standorten wird. Derzeit hält die Stadt Platz Fünf. "3"-Chef Jan Trinonow lobte die gute Zusammenarbeit.

Brücke hin zu 5G

Trinonow bezeichnete Massive Mimo als Brücke hin zu 5G. Die neue Technologie soll ab 2020 ausgerollt werden. Brauner nutzte die Pressekonfernez, um vom Bund zusätzliche Mittel für den Aufbau von 5G zu fordern. Der 5G-Standard soll die schnellere Übertragung größerer Datenmengen und höhere Netzstabilität ermöglichen. Er wird als die Schlüsseltechnologie für eine Welt angesehen, in der Autos automatisiert fahren, Maschinen drahtlos miteinander kommunizieren und somit die Datenmengen immer weiter zunehmen.

Frequenzauktionen

Die österreichische Bundesregierung will den 5G-Standard flächendeckend bis 2025 umsetzen. Das kostet 10 Mrd. Euro, die nicht gänzlich von der öffentlichen Hand getragen werden sollen. Bis 2023 soll die Technologie entlang der Hauptverkehrsadern funktionieren. Frequenzauktionen heuer und nächstes Jahr sollen zusammen rund 450 Mio. Euro bringen. Bis 2020 sollen flächendeckend 100 Mbit/s angeboten werden. (sum, 19.4. 2018)