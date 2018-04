Studie: Zehn Prozent der vegan ernährten Kinder sind zu klein

Ein zu geringes Wachstum könnte ein Anzeichen für eine nicht optimale Ernährung sein – allerdings weist die Studie Mängel auf

Berlin – Eine rein pflanzliche Ernährung von Kleinkindern kann in Einzelfällen zu Wachstumsverzögerungen führen. In einer am Donnerstag in Berlin vorgestellten Studie waren zehn Prozent der vegan ernährten Kinder und sechs Prozent der Vegetarier zu klein für ihr Alter. Dies könne ein Anzeichen einer nicht optimalen Ernährung sein, sagte Studienleiter Markus Keller von der Fachhochschule des Mittelstands.

Allerdings weist die Studie Mängel auf: Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ, die 364 Probanden wurden nicht nach den Zufallsprinzip ausgewählt. Zudem fehlt der Vergleich mit einer Kontrollgruppe. Zudem kommt die Untersuchung zu widersprüchlichen Ergebnissen. So betonen die Studienautoren, dass zwar zehn Prozent der vegan ernährten Kinderzu klein für ihr Alter sind, aber vegetarische und vegane Ernährung bei Kleinkindern durchaus funktionieren könne. 90 Prozent dieser Kinder hätten sich größen- und gewichtsmäßig normal entwickelt. Bei Eltern bestehe teilweise aber Bedarf für eine Ernährungsberatung. Bei Kindern, die Tier- und Pflanzenprodukte aßen, habe es keine Defizite gegeben, jedoch drei Prozent Übergewichtige.

Abwechslungsreiche Kost empfohlen

Die Autoren der Studie kommen zu dem Schluss, "dass auch eine vegane oder vegetarische Ernährung im Kleinkindalter bedarfsdeckend sein kann, wenn auf eine ausreichende Zufuhr von Nahrungsenergie und kritischen Nährstoffen, insbesondere Vitamin B12, geachtet wird". Es wurden allerdings keine Blutproben genommen.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt für Kinder und Jugendliche, die sich vegetarisch ernähren, eine ausgewogene und abwechslungsreiche Kost mit Milch und Eiern. Bei veganer Ernährung ist eine ausreichende Versorgung mit einigen Nährstoffen aus Sicht der DGE nicht oder nur schwer möglich. Der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte lehnt Veganismus bei Kindern und Jugendlichen "kategorisch" ab und hält eine vegetarische Ernährung ebenfalls für weniger bedenklich. (APA, dpa, red, 19.4.2018)