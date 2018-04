Amazon erleichtert Einkauf aus den USA

Europäische Kunden können nun 45 Millionen Produkte direkt auf Amazon.com erwerben – Kümmert sich auch um Zoll

Amazon mag ein global agierendes Unternehmen sein, das Angebot variiert dabei aber je nach Land stark. So finden sich etwa im US-amerikanischen Store erheblich mehr Produkte als in jenem für deutschsprachige Länder. Nun will der Online-Händler diese Beschränkungen zu weiten Teilen aufheben.

Abwicklung

Ab sofort macht Amazon den Einkauf auf Amazon.com für nicht in den USA ansässige Nutzer erheblich leichter. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, stehen dabei 45 Millionen Produkte aus dem Sortiment von Amazon.com auch international zur Verfügung. Zwar war es zum Teil schon jetzt möglich, sich direkt Produkte von Amazon.com liefern zu lassen. Der Händler hilft jetzt aber auch bei Einfuhr und der Abwicklung des Zolls, und liefert schon beim Einkauf eine Berechnung der Lieferkosten, die all diese Faktoren beinhaltet.

Die direkte Bestellung von Amazon.com ist dabei umgehend sowohl über die Webseite als auch die Amazon-App für mobile Geräte möglich. Die Nutzer können dabei Amazon.com nun – unter anderem – auch auf Deutsch durchforsten, externe Übersetzungstools sind also nicht mehr vonnöten.

Ersatz

Für viele Nutzer dürfte diese eine erheblich Erleichterung beim Einkauf in den USA darstellen: Bisher musste man hierfür entweder speziell auf solche Aufgaben spezialisierte Dienste wie Borderlinx nutzen, oder sich selbst um die Abwicklung des Zolls kümmern. (red, 19.4.2018)