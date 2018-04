Amazon knackt bei Prime-Abos 100-Millionen-Marke

Die Erlöse aus Abogebühren sind um fast 50 Prozent gestiegen

Seattle – Der US-Internetgigant Amazon hat weltweit inzwischen mehr als 100 Millionen zahlende Kunden für seinen Aboservice Prime. Das teilte Konzernchef Jeff Bezos am Mittwoch in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre mit. Es ist das erste Mal, dass der Konzern selbst konkrete Angaben zu den Prime-Mitgliedschaften macht.

Gebündelte Angebote

Der vor 13 Jahren gestartete Dienst bietet für eine monatliche oder jährliche Gebühr längst nicht mehr nur Möglichkeiten zum schnellen und kostenlosen Versand beim Internetshopping. Durch den Zugang zu Onlinevideos und etlichen anderen Angeboten hat sich Prime für Amazon zu einem wertvollen Instrument zur Kundenbindung entwickelt.

2017 wurden laut Amazon weltweit mehr als fünf Milliarden Shopping-Artikel über Prime verschickt, es kamen so viele Kunden hinzu wie in keinem Jahr zuvor. Das starke Wachstum hatte sich bereits im jüngsten Geschäftsbericht niedergeschlagen – im vierten Quartal legten die Erlöse aus Prime-Abogebühren demzufolge gegenüber dem Vorjahr um 49 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar (2,6 Milliarden Euro) zu. (APA, 19.4.2018)