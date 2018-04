Frankfurt erreicht Pokal-Finale gegen Bayern

Nach 1:0-Sieg gegen Schalke – Niko Kovac trifft mit Eintracht auf seinen zukünftigen Arbeitgeber

Eintracht Frankfurt hat zum zweiten Mal in Folge das DFB-Pokal-Finale erreicht. Die Kovac-Truppe gewannen das zweite Halbfinale bei Schalke 04 trotz Unterzahl in der Schlussphase mit 1:0 (0:0) und bescherten ihrem scheidenden Trainer Niko Kovac ein Endspiel in Berlin gegen dessen künftigen Arbeitgeber Bayern München.

Luka Jovic (75.) erzielte vor 61.891 Zuschauern in der ausverkauften Arena mit der Hacke das entscheidende Tor für die Frankfurter, die zum insgesamt achten Mal das Finale erreichten. Gelson Fernandes sah nur 33 Sekunden nach seiner Einwechslung aufgrund eines groben Foulspiels nach Videobeweis die Rote Karte (81.).

Schalke musste drei Tage nach dem 2:0-Sieg im Derby gegen Borussia Dortmund einen herben Dämpfer hinnehmen, S04-Trainer Domenico Tedesco (32) verpasste damit sein erstes Endspiel.

Die Bayern hatten am Dienstag das erste Halbfinale bei Bayer Leverkusen 6:2 gewonnen. Im vergangenen Jahr hatte Frankfurt das Finale gegen Borussia Dortmund 1:2 verloren. (sid, 18.4.2018)