Thomas Weissenböck neuer Ried-Coach

46-jährige Oberösterreicher hat bereits Erfahrung mit Ried

Ried im Innkreis – Thomas Weissenböck wird am Donnerstag (14.00 Uhr) als neuer Cheftrainer des Fußball-Erste-Liga-Clubs SV Ried präsentiert. Das teilten die Innviertler am Mittwoch per Aussendung mit. Der 46-jährige Oberösterreicher kennt den Club genau. Er war zuletzt als Nachwuchsleiter tätig, von Oktober 2007 bis April 2008 war er Proficoach der Bundesligamannschaft.

Im Anschluss an die Präsentation wird Weissenböck erstmals das Training leiten. (APA, 18.4.2018)