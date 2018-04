Generali verkauft Tochter in Belgien

Versicherer trennt sich von nichtstrategischen Assets

Rom/Triest – Generali setzt ihren umfassenden Veräußerungsplan nichtstrategischer Assets fort. Der Triester Versicherer hat mit Althora Holding ein Abkommen für den Verkauf seiner kompletten Beteiligung an der Tochtergesellschaft Generali Belgium SA unterzeichnet, die vor allem im Lebensversicherungsbereich aktiv ist, teilte der Konzern in einer Presseaussendung am Mittwoch mit.

540 Millionen Euro

Der Deal hat ein Volumen von 540 Millionen Euro, so der Triester Versicherer. Generali will sich von Tochtergesellschaften trennen, die als zu klein betrachtet werden, um solide Gewinnmargen zu erzielen. Zuletzt hatte sich der Konzern von Beteiligungen in den Niederlanden, Irland, sowie in Südamerika getrennt. Durch den Verkauf der Töchter erwartet Generali Einnahmen von insgesamt 1 Milliarde Euro. (APA, 18.4.2018)