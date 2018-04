Netzgemeinde will Tesla-Chef Elon Musk neue Couch kaufen

Mehr als 5000 US-Dollar wurden gesammelt, nachdem Musk angemerkt hatte, wie unkomfortabel seine jetzige ist

Tesla hat in den ersten Monaten des Jahres die Produktionsziele für das Tesla Model 3 – wieder – verpasst. Das soll dazu geführt haben, dass Tesla-Chef Elon Musk sich nun persönlich mit den Problemen befasst. Bei einer Tour einer Fabrik in der kalifornischen Stadt Fremont Musk CBS This Morning erzählte er, dass er gelegentlich auf einer Couch übernachte und diese besonders unkomfortabel sei. Das berichtet TechCrunch.

Im Netz führte das zu einer Aktion der Fangemeinde Musks, die dem Milliardär "helfen will". Über 300 Personen spendeten mehr als 5000 US-Dollar auf der Crowdfunding-Plattform gofundme, um Musk eine neue Couch zu kaufen.

Musk hatte vor wenigen Tagen erklärt, dass die Produktionsprobleme beim neuen Elektroauto Model 3 von übertriebener Automatisierung verschärft wurden. In einem CBS-Interview bestätigte Musk, dass Roboter die Fertigung in einigen Fällen verlangsamt hätten: "Wir hatten dieses verrückte, komplexe Netzwerk von Laufbändern. Und es funktionierte nicht, also sind wir es losgeworden." Später fügte Musk bei Twitter hinzu: "Ja, die übertriebene Automatisierung bei Tesla war ein Fehler. Um genau zu sein, mein Fehler. Menschen sind unterbewertet." (red, APA, 18.4.2018)