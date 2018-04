Neue Mähboote für die Alte Donau

Die Flotte sorgt dafür, dass auch heuer Unterwasserpflanzen Schwimmern und Booten nicht in die Quere kommen

Die Unterwasserpflanzen, die sogenannten Makrophyten, sorgen prinzipiell für eine gute Wasserqualität. Allerdings sind diese in der Alten Donau in den vergangenen beiden Jahren exponentiell gewachsen, sagt Wiens Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ), weshalb nun ein neues Mähmanagement nötig ist. Eine neue Flotte an wendigen Booten kann die Pflanzen bis zweieinhalb Meter unter der Oberfläche mähen. Das erschwert das Wachstum der Makrophyten. Täglich außer Sonntag sind die Mähboote nun im Einsatz. (Video: Andreas Müller, Ayham Yossef, 18.4.2018)