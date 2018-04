Sozialexperiment: Netflix macht "Die Welle" zur Serie

Der Anbieter verspricht 100 regionale Projekte im Jahr 2018

Wien/Rom – Der Streamingdienst Netflix verspricht 100 neue Projekte aus 16 Ländern und in 16 Sprachen. Erstmals im Repertoire sind der Nahe Osten und Afrika, das gab der Anbieter am Mittwoch bei seiner Programmvorschau für das Jahr 2018 in Rom bekannt.

Am Start sind bereits zehn neue europäische Projekte: Laut Netflix handelt es sich um sieben Originalserien – "Mortel" (Frankreich), "Die Welle" (Deutschland), "Luna Nera" (Italien), "Haus des Geldes" Teil 3 (Spanien), "The English Game" (UK), "Turn Up Charlie" (UK) sowie die erste niederländische Original-Serie.

Hinzu kommen der Spielfilm aus Italien, "Rimetti a Noi i Nostri Debiti", und zwei Dokumentationen: eine noch titellose französische Dokumentation und "The Staircase" (eine Koproduktion mit den USA), heißt es.

"Die Welle" wird Netflix’ dritte Original-Serie aus Deutschland nach "Dark" und "Dogs Of Berlin". Sie basiert auf dem Erfolgsfilm "Die Welle" aus dem Jahr 2008 mit Jürgen Vogel und sei "inspiriert von realen Ereignissen", so Netflix. Produziert wird sie von Rat Pack in Co-Produktion mit Sony Pictures Television Germany. (red, 18.4.2018)