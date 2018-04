Nichts als Fragen

Viele Fragen wirft das Buch "Was wird aus uns" auf. Eine Grundlage für lange und tiefe Gespräche mit Kindern

Kinder stellen gerne Fragen. Immer und überall. Das kann einen fordern, manchmal nerven, vielleicht ermüden – keine Sorge, sie fragen weiter. Und das ist gut so. Was, wenn man den Spieß einmal umdreht? Ihnen ständig Fragen stellt. Antje Damm macht genau das in ihrem Buch Was wird aus uns?. Kinder ab dem sechsten Lebensjahr sollen mit der Vielfragerei zum Nachdenken angeregt werden. Alles kreist dabei um das Thema Natur. "Woher weiß der Winter, wann er kommen muss?", "Ist Natur für alle Menschen gleich wichtig?", "Können sich Steine an ihre Geschichte erinnern?" und "Träumt der Wolf von der Wölfin?".

Damm stellt ihre Fragen einfach in den Raum, es gibt keine Ordnung und schon gar keine Antwort. Die sollen ja die Kinder selbst finden. Die Bebilderung hilft, die ruhige Stimmung der Fragensammlung zu transportieren. Ihr Vater habe sie mit in den Wald geführt und ihr die Namen der Pflanzen und Tiere erklärt, schreibt Damm im Vorwort, denn: "Er meinte, man könne etwas besser schützen, wenn man es benennen kann." Noch Fragen? (Peter Mayr, 19.4.2018)