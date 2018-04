Tirol: Tour mit Mountainbike, Schnee- oder Wanderschuhen

Eine Tiroler Frühlingstour für Mountainbike, Schnee- und Wanderschuhe auf den Morgenkogel

Wenn der Frühling in die Tiroler Täler zieht, liegt auf den Gipfeln noch häufig Schnee. Heuer scheint sich dieser aber besonders hartnäckig zu halten. In den Tuxer Alpen bietet sich daher aktuell eine kombinierte Tour mit Mountainbike und Schnee- oder Wanderschuhen auf den Morgenkogel an. Wer die ersten knapp 500 Höhenmeter bis zur Profeglalm nicht mit dem Rad zurücklegen will, kann diese freilich auch zu Fuß zurücklegen.

Vom Parkplatz beim Hinterlarcherhof radelt man rund einen halben Kilometer die Zufahrtsstraße zurück, biegt rechts ab und fährt in eineinhalb Stunden über Kehren zur Profeglalm. Direkt hinter der Alm beginnt der Aufstieg zum Morgenkogel, gelbe Schilder und rotweißrote Markierungen weisen den Weg. Auf den schattigen Abschnitten und in den vielen Mulden können Schneeschuhe derzeit noch hilfreich sein.

Das Panorama weitet sich

Wir folgen dem markierten Weg aufwärts bis zum Bergkamm und passieren das Gedenkkreuz auf dem Überfallgründl (2.302 m). Wind und Sonne haben den Schnee hier heroben bereits zum Schmelzen gebracht, die Schneeschuhe werden nicht mehr benötigt. Auf dem Gipfel des Morgenkogel (2.607 m) angekommen, weitet sich das Panorama: Vor uns erheben sich die Dreitausender der Zillertaler Alpen wie der Olperer und der Schrammacher, rechts davon die Stubaier Alpen.

Nach einer Pause steigen wir ein Stück denselben Weg abwärts und folgen danach einer gut sichtbaren Spur in Richtung Meißner Haus. Nun führt der Weg erneut durch schneebedeckte Mulden und vorbei an großen Felsen, wir folgen einem teilweise vereisten Bach abwärts. Weiter unten gelangen wir wieder auf den bekannten, markierten Weg, dem wir abwärts bis zur Profeglalm folgen. Die Abfahrtsroute per Mountainbike ist ident mit dem Hinweg. (Birgit Eder, 20.4.2018)

