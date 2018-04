Persönlichkeitswahlrecht – ein Wahlrecht für Reiche und höher Gebildete?

Eine Personalisierung des Wahlrechts mag Vorteile bringen, kann aber auf Kosten der Einfachheit und Verständlichkeit des Wahlsystems gehen

Kaum eine Wahlrechtsdebatte in Österreich kommt ohne das Zauberwort "Personalisierung" aus. Kürzlich hat Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka Sympathien für das deutsche Modell geäußert – explizit mit dem Ziel verbunden, die Persönlichkeitselemente zu stärken. Auch die honorige Initiative Mehrheitswahlrecht wirbt für eine stärkere Persönlichkeitsorientierung im Wahlrecht. Und nicht zuletzt hat die ÖVP bei der Nationalratswahl 2017 intern die gesetzlichen Hürden für eine Vorreihung durch Vorzugsstimmen halbiert – und in einigen Bundesländern sogar noch niedriger angesetzt.



In einer Zeit, in der politische Parteien mit großer Skepsis betrachtet werden, ist der Ruf nach mehr Personalisierung im Wahlrecht verständlich. Und auf den ersten Blick ist dagegen auch wenig einzuwenden: Es ist zumindest plausibel, dass Persönlichkeitselemente die Bindung zwischen Wählern und ihren Repräsentanten stärken, die Qualität des politischen Personals heben und im Parlament die Unabhängigkeit der Abgeordneten stärken.

Es gibt aber auch Nachteile einer stärkeren Personalisierung des Wahlrechts, die selten zur Sprache gebracht werden. Ein wesentliches Manko ist, dass mit stärkeren Persönlichkeitselementen das Wahlsystem in aller Regel komplizierter und anspruchsvoller wird. Die Wähler brauchen dann oft mehr Information, um sinnvolle Entscheidungen treffen zu können.

Um etwa im deutschen Wahlsystem sein Stimmrecht optimal nutzen zu können, muss man nicht nur in etwa wissen, wofür die Parteien stehen. Man benötigt auch Informationen über die Wahlkreiskandidaten – etwa ob sie in wesentlichen Fragen von ihren Parteien abweichen, welche Expertise und Erfahrung sie mitbringen oder wie stark sie in der Region verankert sind (ganz abgesehen vom noch anspruchsvolleren strategischen Wählen). All das führt dazu, dass Personen mit höherem politischem Interesse und Wissen besser von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen können.

Wie die Grafik oben zeigt, gibt es solche Trends selbst bei den im internationalen Vergleich schwach ausgeprägten Persönlichkeitselementen im österreichischen Wahlrecht. Bei der Nationalratswahl 2017 gab ein gutes Drittel der Personen mit höherem formalem Bildungsgrad eine Vorzugsstimme ab, während es bei Personen mit Pflichtschul-, Lehr- oder Fachschulabschluss nur ein Fünftel war. Ähnlich schaut es beim Einkommen aus: Je höher das Netto-Haushaltseinkommen, desto eher machen Wähler von Vorzugsstimmen Gebrauch (vermutlich befinden sich unter den Antwortverweigerern überdurchschnittlich viele Gutverdiener).

Nun können diese Argumente für sich kein Ausschlussgrund für eine stärkere Personalisierung des Wahlrechts sein. Sie sollen aber aufzeigen, dass es bei der Gestaltung des Wahlrechts um eine Abwägung von verschiedenen Kriterien geht. Mehr Persönlichkeitselemente können zweifellos Verbesserungen bringen. Es ist aber unrealistisch zu glauben, dass damit keine unerwünschten Nebenwirkungen verbunden wären – vor allem wenn Personalisierung auf Kosten der Einfachheit und Verständlichkeit des Wahlsystems geht. (Laurenz Ennser-Jedenastik, 20.4.2018)