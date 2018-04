Montagsfrage: Wie viel Heimat brauchen Sie?

Das philosophische Gedankenspiel zum Wochenbeginn

Familie, Freunde, der Wohnort, das Land, in dem man lebt. All das kann Heimat für einen Menschen sein. Zieht es jemanden in die Ferne, bedeutet vielleicht ein Bissen einer bestimmten Speise Heimat, weil der Geschmack an die Lieben erinnert. Bedeutet Heimat, seine Muttersprache zu sprechen, die kulturellen Riten zu leben, bestimmte Bräuche zu pflegen – oder ist Heimat auf einen bestimmten Ort bezogen? Gibt es Momente, in denen Sie mehr Heimat brauchen? Und kann es auch manchmal zu viel werden?

Max Frisch formuliert in seinem Buch "Fragebogen" dazu folgende Frage:

Wie viel Heimat brauchen Sie?

Jeden Montag stellen wir Ihnen eine Frage, die Sie im Forum diskutieren können.