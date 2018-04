Montagsfrage: Was bezeichnen Sie als männlich?

Das philosophische Gedankenspiel zum Wochenbeginn

Mann sein, seinen Mann stehen, männlich sein. Was vor einigen Jahrzehnten noch schnell zu beantworten war, weil klassische Geschlechterstereotype vorherrschten, ist heute vielleicht nicht mehr so einfach zu beantworten. Ist es männlich, die Versorgerrolle zu übernehmen? Ist es männlich, Abenteuer zu bestreiten? Ist es männlich, sozial und aufmerksam zu sein? Ist es männlich, alles erreichen zu können, was man will? Oder bedeutet es einfach nur, einen männlichen Körper zu haben? Welche Eigenschaften schreiben Sie einem Mann zu?

Max Frisch formuliert in seinem Buch "Fragebogen" dazu folgende Frage:

Was bezeichnen Sie als männlich?

Jeden Montag stellen wir Ihnen eine Frage, die Sie im Forum diskutieren können. Welchen Zugang Sie bei der Beantwortung wählen – pragmatisch, theoretisch, emotional oder persönlich –, bleibt Ihnen überlassen. Wie würden Sie diese Montagsfrage beantworten? (haju, 23.4.2018)