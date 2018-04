TV-Redakteure für "ZiB 2"-Chef Wagner als neuen "Report"-Leiter

Wolfgang Wagner erhielt die meisten Stimmen der Redakteure – Unter den Top drei sind noch Martina Schmidt und Alexander Sattmann – Für Wrabetz ist das Votum nicht bindend

Wien – Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für Robert Wiesner als neuen "Report"-Chef des ORF geht in die entscheidende Phase: Nach dem Hearing am Freitag stimmten am Mittwoch die TV-Magazinredakteure des ORF ab, wen sie sich an der Spitze des Innenpolitikmagazins wünschen. Laut STANDARD-Informationen bekam "ZiB 2"-Chef Wolfgang Wagner die meisten Stimmen. Weiter sollen noch Redakteurssprecherin Martina Schmidt und "Report"-Redakteur Alexander Sattmann unter den Top drei sein.

Das Votum der Redakteure ist für ORF-Chef Alexander Wrabetz nicht bindend, er muss sie nur hören, bevor er Kandidat oder Kandidatin bestellt. Wie berichtet befand sich zuletzt Andreas Mayer-Bohusch ("ZiB") in der Favoritenrolle für den "Report". Mayer-Bohusch hat sich nach bisherigem Informationsstand für "Eco" und "Report" beworben. Auch das Wirtschaftsmagazin des ORF braucht eine neue Leitung.

Nach STANDARD-Infos waren zum Hearing am Freitag neben Andreas Mayer-Bohusch, Alexander Sattmann ("Report"), Martina Schmidt ("Report"), ZiB 2"-Chef Wolfgang Wagner, "Report"-Moderatorin Susanne Schnabl, Eva Maria Kaiser, Ex-Brüssel-Korrespondentin Sonja Sagmeister geladen. (red, 18.4.2018)