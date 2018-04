"Dark Souls: Remastered" für Nintendo Switch verspätet sich

PS4- und Xbox-Versionen sind nicht betroffen

Bandai Namco hat angekündigt, dass "Dark Souls: Remastered" für die Switch nun doch nicht am 25. Mai erscheint. Das Game für Nintendos Hybrid-Konsole wurde auf Sommer 2018 verschoben. Die Playstation-4- und Xbox-One-Versionen sind von der Verspätung hingegen nicht betroffen.

Mit DLC, besserer Auflösung und höherer FPS

Die Nintendo-Switch-Version des ultraschweren Rollenspiels wurde Anfang Jänner vorgestellt. Das Game kommt in Full-HD-Auflösung und mit 30 Bildern pro Sekunde, wenn im TV-Modus gespielt wird. "Dark Souls: Remastered" beinhaltet die DLC "Artorias of the Abyss" sowie eine bessere Bildwiederholungrate und Auflösung als beim Original.

Multiplayer-Modus nun auch dabei

Die Pro-Konsolen und PC bieten eine Bildwiederholungsrate von 60 FPS sowie hochskalierte 4K-Auflösung. Beim Game wird auch ein Multiplayer-Modus für bis zu sechs Spieler dabei sein. Dieser war beim Original noch nicht dabei. (red, 18.04.2018)