Supermarktkette Spar testet Mehrwegsackerl für Obst und Gemüse

Die Supermarktkette testet Alternative zu Plastiksackerl, das in die Waschmaschine darf und CO2 sparen soll

Wien – Ab sofort können Konsumenten der Supermarktkette Spar in Wien ihr Obst und Gemüse in wiederverwendbaren Beuteln transportieren. Ab Mai sollen die Sackerln in ganz Österreich angeboten werden. Seit 2016 existiert eine EU-Richtlinie, die die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Verwendung Plastiksackerln zu minimieren. Spar kommt dem nun entgegen mit einem Mehrwegbeutel aus "nachwachsenden gentechnik-freien Rohstoffen", die "biologisch abbaubar" sind, wie die Supermarktkette auf ihrer Webseite erklärte.

Waschbar bei 30 Grad

Das Polyester-Netz kann im Supermarkt gekauft werden. Der 4er-Pack kostet 1,49 Euro. Ab dann kann es immer wieder für den Obst- und Gemüseeinkauf mitgebracht werden kann. Bis zu acht Äpfel lassen sich pro Sackerl transportieren. Das Waagen-Etikett wird auf der seitlich aufgenähten Stofflasche aufgeklebt und lässt sich wieder lösen. Wird mal eine Tomate oder Traube zerquetscht, kann das Netz bei 30 Grad in die Waschmaschine.

Ab der sechsten Verwendung soll es im Vergleich zu herkömmlichen Obstsackerl Material und damit CO2 einsparen.

Die Pflanzen wachsen in Thailand und werden zu "Bio-Plastik" und in weiterer Folge zu Vlies verarbeitet. Die Sackerl sollen selbst unter hohen Gewichten belastbar sein und den Transport vom Supermarkt nach Hause ohne Probleme überstehen. Wenn sie schließlich das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht hat, ist sie kompostierbar. (red, 18.4.2018)