Steven Spielberg geht mit "Blackhawk" ins Comic-Genre

Amy Schumer will in den Box-Ring steigen – "Maleficent"-Fortsetzung mit Ed Skrein als Bösewicht

Los Angeles – Erfolgsregisseur Steven Spielberg (71), Schöpfer von Kinoklassikern wie "E.T." und "Indiana Jones", wagt sich erstmals an einen Superheldenstoff aus dem DC Comics-Universum. Wie das Studio Warner Bros. am Dienstag mitteilte, wird Spielberg mit seiner Firma Amblin Entertainment das Action-Abenteuer "Blackhawk" produzieren. Möglicherweise führt der Oscar-Preisträger auch selbst Regie, heißt es.

Der legendäre Verlag DC Comics ist durch Figuren wie Batman, Superman und Wonder Woman bekannt. Die Blackhawks-Charaktere tauchten Anfang der 1940er Jahren auf. Es handelt sich um eine fiktive Gruppe von Piloten, die während des Zweiten Weltkriegs gegen Nazis kämpften.

Das Drehbuch liefert der US-Autor David Koepp, der zuvor schon Vorlagen für Spielberg-Hits wie "Jurassic Park", "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" und "Krieg der Welten" schrieb.

Spielberg brachte zuletzt für Warner Bros. das Science-Fiction-Epos "Ready Player One" in die Kinos. Derzeit laufen die Vorbereitungen für seinen fünften "Indiana Jones"-Film. Zu einem möglichen Drehstart von "Blackhawk" machte das Studio noch keine Angaben.

Amy Schumer für Box-Drama im Gespräch

US-Komikerin Amy Schumer (36, "Dating Queen") könnte bald vor der Kamera kräftig zuschlagen. Dem "Hollywood Reporter" zufolge verhandelt sie um die Hauptrolle in dem Box-Drama "Christy Martin", das das Leben der heute 49 Jahre alten ehemaligen US-Box-Weltmeisterin erzählt. In den 1990er Jahren war sie eine Sportikone, die Frauen im Box-Sport populär machte.

Sie war auch ein Opfer häuslicher Gewalt. Ihr Ex-Ehemann und Trainer verbüßt eine lange Gefängnisstrafe. Sie ist inzwischen mit einer Frau verheiratet. Das Drehbuch stammt von Katherine Fugate ("Valentinstag", "Happy New Year"), die auch die Regie des Films übernehmen will. Schumer kommt im Mai mit der Komödie "I Feel Pretty" in die deutschen Kinos.

"Maleficent"-Fortsetzung mit Ed Skrein

Der britische Schauspieler Ed Skrein (35, "Deadpool") will an der Seite von Angelina Jolie und Elle Fanning einen Bösewicht spielen. "Variety" zufolge laufen die Rollenverhandlungen mit Skrein für die geplante Fortsetzung des Disney-Streifens "Maleficent". Einzelheiten über die Figur wurden zunächst nicht bekannt.

Das Original "Maleficent – Die dunkle Fee" griff 2014 das Dornröschen-Märchen der Brüder Grimm auf. Jolie spielte die böse Fee, die mit ihrem Fluch eine schöne Prinzessin (Fanning) in einen hundertjährigen Schlaf versetzt. Nach Robert Stromberg soll nun der Norweger Joachim Ronning ("Pirates Of The Caribbean 5: Salazars Rache") bei der Fortsetzung Regie führen. Der Drehstart ist für 2018 geplant.

Ethan Hawke als Geiselnehmer in "Stockholm"-Trailer

US-Schauspieler Ethan Hawke (47, "Boyhood") feiert indessen diese Woche beim New Yorker Tribeca-Filmfestival die Premiere des Geiselthrillers "Stockholm". In einem beim Kinoportal "Deadline.com" veröffentlichten Filmtrailer ist Hawke als nervöser Bankräuber zu sehen, der sich mit Geiseln in einer Stockholmer Bank verschanzt hat. Noomi Rapace ("Verblendung") spielte eine der gefangenen Frauen.

Der Film des kanadischen Regisseurs Robert Budreau ("That Beautiful Somewhere") basiert auf einem wahren Vorfall aus dem Jahr 1973, als Räuber ihre Geiseln fünf Tage lang festhielten. Diese überstanden die Aktion alle unversehrt und gaben später an, dass sie sich mit zunehmender Dauer immer stärker mit den Tätern identifiziert hätten. Das Phänomen ging als "Stockholm-Syndrom" in die wissenschaftliche Literatur ein.

Regisseurin für Margot Robbie in Harley-Quinn-Film gefunden

Für den geplanten Film über die Comic-Figur Harley Quinn mit Hauptdarstellerin Margot Robbie (27, "The Wolf of Wall Street") ist nun eine Regisseurin an Bord. Wie das Branchenblatt "Variety" berichtet, soll Cathy Yan die Regie übernehmen. Die Australierin Robbie, die zuletzt in "I, Tonya" glänzte, steht schon eine Weile für das Comic-Abenteuer fest.

Sie war bereits als Quinn-Bösewichtin in "Suicide Squad" an der Seite von Jared Leto (als Joker) zu sehen. Die Dreharbeiten sollen Ende des Jahres starten, wenn Robbie den Tarantino-Film "Once Upon a Time in Hollywood" abgedreht hat. Yan ist ein Hollywood-Neuling. Die frühere "Wall Street"-Reporterin stellte im Jänner beim Sundance-Filmfestival ihren Debütspielfilm "Dead Pigs" vor.

Domhnall Gleeson in Mafia-Film

Der irische Schauspieler Domhnall Gleeson (34, "Star Wars: Die letzten Jedi") will es in dem Mafia-Streifen "The Kitchen" mit drei weiblichen Stars aufnehmen. Er verhandelt um eine Rolle an der Seite von Tiffany Haddish ("Girls Trip"), Melissa McCarthy ("Ghostbusters") und Elisabeth Moss ("The Square"), wie "Variety" berichtet.

Die Gangstergeschichte dreht sich um Mafiageschäfte in dem berüchtigten New Yorker Stadtviertel Hell's Kitchen der 1970er Jahre. Als eine Reihe irische Mafiosi im Gefängnis landen, springen deren Ehefrauen als Drahtzieher ein. Gleeson soll einen Vietnam-Veteranen mimen, der auch als Auftragskiller arbeitet. Die amerikanische Drehbuchautorin Andrea Berloff ("World Trade Center", "Straight Outta Compton") gibt ihr Regiedebüt. "The Kitchen" soll im Herbst 2019 in die Kinos kommen. (APA, red, 19.4.2018)