Sonos One kommt in drei neuen Farben

Rot, Grün und Gelb kommen zu Weiß und Schwarz dazu – sind aber teurer

Sonos kooperiert mit der dänischen Home-Design-Marke Hay, um Sonos-One-Lautsprecher in drei neuen Farbvariationen auf den Markt zu bringen: Rot, Grün und Gelb, wie das Unternehmen in einer Presseaussendung mitteilt. Der Grund, warum es bisher nicht mehr Auswahl gab liege an Sonos‘ Philosophie – so sollen die Smart Speaker mit der restlichen Einrichtung harmonieren und sich anpassen, anstatt aufzufallen. Die pinke Option, die auf dem Bild zu sehen ist, wird nicht verfügbar sein.

foto: sonos Die neuen Farboptionen für den Sonos One sollen im September 2018 erscheinen.

Allerdings sollen die Lautsprecher teurer sein als die regulären Smart Speaker des Herstellers: 259 Euro werden sie kosten, hingegen liegt der Preis eines Sonos One in Schwarz oder Weiß laut unverbindlicher Preisempfehlung bei 229 Euro. Die neuen Farben werden ab September 2018 in Österreich und Deutschland zu kaufen sein. (red, 18.4.2018)