Nicht immer muss es ein Buch sein, manchmal bevorzugt man leichteres Gepäck. Zu welchen Magazinen greifen Sie bevorzugt – und zu welchen Gelegenheiten?

Das Magazin "Neon" wird eingestellt, am 18. Juni erscheint die letzte Ausgabe. Viele begleitete das Magazin durch ihre 20er, durchs Studium, den ersten Job, die erste eigene Wohnung und Beziehungen. Doch die Leser sind erwachsen geworden, und ihnen sind, wie Chefredakteurin Ruth Fend sagt, "nicht genügend Jüngere gefolgt".

Glücklicherweise werden aber noch so gut wie alle Interessen durch den großen Magazinmarkt abgedeckt. Mit "Bravo", "Girl" oder dem "Rennbahn Express" hat es bei vielen begonnen, doch die Magazine der Jugendzeit lässt man früher oder später hinter sich. Für jeden gibt es mittlerweile die passende Nische am Magazinmarkt: Wirtschaft, Kochen, Architektur, Autos, Politik, Games, Inneneinrichtung, Musik, und natürlich auch sämtliche Unterkategorien. Dieser User erzählt von seinen liebsten Musikmagazinen:

Gelegenheit zum Blättern

Hat man eine lange Zugfahrt oder einen Flug vor sich, führt der Weg davor noch schnell in den Zeitungskiosk, um sich mit Lesestoff einzudecken. Steht ein Wellnesswochenende bevor, darf es auch gerne etwas Anspruchsloses sein, das zwischen Saunagang und Whirlpool durchgeblättert wird. Fährt man mit den Öffis in die Arbeit, stimmt man sich mit interessanten Reportagen und Hintergrundberichten auf den Tag ein. Ist man fern der Heimat unterwegs, helfen auch die Magazine des Urlaubsortes, sich in die dortige Kultur einzufühlen.



Welche Magazine lesen Sie regelmäßig?

Welche haben Sie aufgehört zu lesen? Welche haben Ihre Jugend begleitet? Bei welchen Gelegenheiten greifen Sie bevorzugt zu Magazinen statt zu Büchern? Haben Sie ein Abo? Teilen Sie Ihre Empfehlungen im Forum! (aan, 19.4.2018)