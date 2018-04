Frankreich: Lagardere will Frauenzeitschrift "Elle" verkaufen

Verkaufsgespräche mit der Czech Media Invest würden geführt

Paris – Der französische Medienkonzern Lagardere will erneut Kasse machen und sich nun auch von einem Teil seiner Magazine wie der bekannten Modezeitung "Elle" trennen. Hierzu würden exklusive Verkaufsgespräche mit der Czech Media Invest geführt, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Dem tschechischen Wettbewerber hat Lagardere in dieser Woche bereits für 73 Millionen Euro einen Teil seiner osteuropäischen Rundfunk-Beteiligungen veräußert. Die Franzosen hatten angekündigt, ihre flüssigen Mittel durch Verkäufe von Randgeschäften aufstocken zu wollen.

Neben "Elle" gehe es nun unter anderem um die Titel "Version Femina" und "Art & Décoration." Der Radiosender "Europe 1" und die Zeitschriften "Paris Match" und "Le Journal" wolle Lagardere indes behalten. Die Czech Media Invest Gruppe ist Herausgeber von "Blesk", der meistverkauften Boulevardzeitung Tschechiens, sowie drei weiterer Tageszeitungen und mehrerer Zeitschriften. (Reuters, 18.4.2018)