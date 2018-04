US-Investor Starwood bietet 800 Millionen Euro für CA Immo, Immofinanz

Fonds will bis zu 26 Prozent an CA Immo um 27,50 Euro je Aktie und bis zu fünf Prozent an Immofinanz um 2,10 Euro je Aktie. Die Angebotsfrist läuft ab Mittwoch

Wien/Washington/Luxemburg – Der US-Investor Starwood Capital hat nun grünes Licht von der Übernahmekommission in Wien für sein Kaufangebot von bis zu 26 Prozent an der CA Immo und bis zu fünf Prozent an der Immofinanz. Kostenpunkt: bis zu rund 800 Millionen Euro. Die Angebotsfrist startet Mittwoch und hat zwei verschiedene Laufzeiten: bis 18. Mai für die CA Immo und bis 30. Mai für die Immofinanz, wie der Fonds mitteilte.

Die Starwood Capital Group will bis zu rund 25,7 Millionen Aktien der österreichischen CA Immobilien AG zu je 27,50 Euro erwerben und bis zu rund 56 Millionen Aktien der Immofinanz zu je 2,10 Euro. Die Kaufabsicht ist seit 22. März bekannt.

Beide Offerte cum Dividende

Bei der CA Immobilien AG hält der Streubesitz laut Konzern-Website aktuell rund 74 Prozent der Unternehmensanteile, bei der Immofinanz AG waren es per Ende Dezember etwa 78 Prozent.

Beide Offerte verstehen sich cum Dividende. Die CA Immo will für das abgelaufene Geschäftsjahr 80 Cent je Anteilsschein ausschütten, die Immofinanz sieben Cent. Cum Dividende bedeutet, dass der Angebotspreis je Aktie um den Betrag einer allfälligen, zwischen Bekanntmachung dieses Angebots und der Abwicklung des Offerts erklärten Dividende je Aktie reduziert wird, sofern die Abwicklung dieses Angebots nach dem für die CA Immo oder Immofinanz relevanten Dividendenstichtag stattfindet. (APA, 18.4.2018)