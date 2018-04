Designierter US-Außenminister traf Nordkoreas Machthaber

Ex-CIA-Chef Mike Pompeo bei Geheimtreffen mit Kim über Osterwochenende

Washington – Der Direktor des US-Geheimdienstes CIA und designierte US-Außenminister Mike Pompeo hat Regierungskreisen zufolge in Nordkorea Machthaber Kim Jong Un getroffen. Thema des Geheimtreffens über das Osterwochenende sei der geplante Gipfel Kims mit Präsident Donald Trump gewesen, verlautete aus mit der Reise vertrauten Kreisen am Dienstag. Die Gespräche Pompeos hätten Trump in dessen Auffassung bestärkt, dass produktive Verhandlungen mit Nordkorea möglich seien.

Zuvor hatte Trump selbst von direkten Kontakten zwischen beiden Seiten gesprochen. Die Gespräche zur Planung eines Gipfeltreffens fänden auf einer "extrem hohen Ebene" statt, sagte Trump bei einem Treffen mit dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe in Florida. Trump schloss jedoch nicht aus, dass sein Treffen mit Kim, das für Ende Mai oder Anfang Juni erwartet wird, noch scheitern könnte.

Nordkorea ist wegen seines Atomprogramms mit zahlreichen internationalen Sanktionen belegt worden. Im vergangenen Jahr überzogen sich Trump und Kim wegen des Konfliktes immer wieder mit Drohungen. Seit einigen Monaten kommt es jedoch auch zwischen den beiden koreanischen Staaten zu einer Annäherung. (Reuters, 18.4.2018)