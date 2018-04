Saudi-Arabien bereit zu Truppen-Entsendung zur Stabilisierung Syriens

Außenminister bekräftigt Angebot zur Unterstützung der USA

Riad – Saudi-Arabien hat seine Bereitschaft bekräftigt, Truppen zur Stabilisierung Syriens zu entsenden. Außenminister Adel al-Joubeir sagte bei einer Pressekonferenz mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres, es liefen dazu seit Beginn des Bürgerkriegs 2011 Gespräche mit den USA. Es handle sich daher nicht um eine "neue Idee", vielmehr gebe es seit langem das Angebot, sich an einem Einsatz der USA zu beteiligen.

Al-Joubeir reagierte auf einen Bericht des "Wall Street Journal", wonach US-Präsident Donald Trump die Aufstellung eines Kontingents aus arabischen Truppen zur Stabilisierung Syriens erwägt. Saudi-Arabien und andere sunnitische Golfstaaten unterstützen seit Beginn des Konflikts die Rebellen gegen den syrischen Machthaber Bashar al-Assad, doch verloren sie in den vergangenen Jahren deutlich an Einfluss in Syrien. (APA, 17.4.2018)