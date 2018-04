TV- und Radiotipps für Mittwoch, 18. April

21 Nächte mit Pattie, Re: Jagd auf Vogeljäger, Sturm Graz vs. Rapid bzw. Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt, Terra Mater, Weltjournal: Ernährung – die neuen Utopien, Captain Phillips, Pro und Contra über künstliche Intelligenz

19.40 REPORTAGE

Re: Jagd auf Vogeljäger – Kampf gegen den Vogelmord auf Malta Allein in Europa werden etwa 100 Millionen Vögel pro Jahr gejagt, also ganz legal geschossen und gefangen. Dazu kommen 20 bis 40 Millionen Zugvögel, die illegal gejagt und damit gewildert werden. Hotspots der Vogeljagd sind die Küsten und Inseln des Mittel meeres wie Malta. Bis 20.15, Arte

20.15 FUSSBALL

Sturm Graz vs. Rapid bzw. Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt In Österreich und Deutschland stehen die Halbfinal spiele des Pokals auf dem Programm. Während sich in ORF 1 Sturm Graz und Rapid duellieren, kämpfen in der ARD Schalke und Frankfurt um den Einzug ins Pokalfinale. Bis 22.50 und 23.00, ORF 1 und ARD

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Wunderwesen Schmetterling Schmetterlinge haben vier Lebens phasen: sie entwickeln sich vom Ei über die Raupe und die Puppe bis zum fertigen Falter. Diese Metamorphose ist eines der größten Wunder der Natur. Bis 21.15, Servus TV

20.15 LEIDENSCHAFT

21 Nächte mit Pattie (Vingt et une nuits avec Pattie, F 2014, Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu) Caroline (Isabelle Carré) fährt nach Südfrankreich, um ihre Mutter zu beerdigen. Kurz nach ihrer Ankunft verschwindet der Leichnam. Und während die Ermittlungen laufen, erzählt Pattie (Karin Viard), eine Freundin ihrer Mutter, Caroline ihre Sexgeschichten in allen Details und versucht, die ernste, zurückhaltende Frau aus der Reserve zu locken. Das gelingt auch, denn Caroline hat ein Auge auf Patties 18-jährigen Sohn geworfen. Bis 22.05, Arte

foto: arte

22.05 MUSEAL

Das Schwarze Museum: Ein Monument für die Geschichte und Kultur der Afroamerikaner Seit knapp zwei Jahren steht es wie ein bronzenes Mutterschiff im Zentrum von Washington, D.C.: das National Museum of African American History and Culture. Eine Reise durch ein spektakuläres Museum und einen Publikumsmagneten. Bis 23.00, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Ernährung – die neuen Utopien "Solidarische Landwirtschaft" verspricht nicht weniger als gesunde Nahrungsmittel, lokal und fair produziert. Die Konsumenten finanzieren in Genossenschaften direkt die Produzenten, und bekommen dafür frisches Obst und Gemüse, Milch und Fleisch. Die Filmemacher Kurt Langbein und Anna Katharina Wohlgenannt zeigen, dass dieses Modell auch im großen Maßstab funktionieren kann – etwa in Südkorea. Bis 23.05, ORF 2

22.45 TALK

Pro und Contra: Terminator als Zukunftsvision – ist künstliche Intelligenz eine Gefahr? Darüber diskutieren bei Corinna Milborn: Thomas Maurer (Kabarettist), Jay Tuck (Geheimdienstexperte und Autor von Evolution ohne uns: Wird künstliche Intelligenz uns töten?), Martina Mara (Professorin für Robo psychologie, Uni Linz) und Mic Hirschbrich (Gründer Updatemi und Autor von Schöne neue Welt 4.0: Die Menschheit im digitalen Wandel). Bis 23.45, Puls 4

22.45 WISSENSCHAFT

Quantensprung – Die Doku (1+2/2) Teil eins – unter anderem mit Schimpansenforscherin Jane Goodall und Zoologe Richard Dawkins – zeichnet den Weg vom Einzeller bis zur heutigen Artenvielfalt von 1,8 Millionen namentlich beschriebenen Arten nach. Teil zwei beleuchtet die großen Erfindungen in der Geschichte der Evolution. Bis 0.35, ORF 3

foto: orf/clever contents

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Bayer und Monsanto – die Saat der Gier Die EU-Kommission hat die Übernahme des umstrittenen US-Chemie-, -Gentechnik- und -Agrar -Konzerns Monsanto durch den deutschen Chemie- und Pharmariesen Bayer kürzlich genehmigt. Der 62-Milliarden-Dollar-Deal hat weitreichende Folgen für die Landwirtschaft. Bis 23.50, ORF 2

foto: orf/wdr

23.50 PIRATEN

Captain Phillips (USA 2013, Paul Greengrass) Der Film thematisiert – nach einer wahren Begebenheit – den Piratenangriff auf das Containerschiff Maersk Alabama im April 2009. Tom Hanks begibt sich als Kapitän in die Geiselhaft somalischer Piraten. Währenddessen startet die US Navy die Befreiungsaktion. Bis 1.55, ORF 2 (Oliver Mark, 18.4.2018)