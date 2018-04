Kanada überlegt Entkriminalisierung aller illegalen Drogen

Die Liberale Partei des Premierministers Justin Trudeau will so der anhaltenden Opioid-Krise in Nordamerika begegnen

Ottawa/Wien – Schon Monate bevor Kanada als erster Staat der G7 Marihuana vollständig legalisieren wird, plant die kanadische Regierung unter der Führung von Justin Trudeau offenbar, noch einen Schritt weiter zu gehen. Sie will nun laut Berichten alle illegalen Drogen entkriminalisieren. Eine entsprechende Resolution soll bei einem Nationalkongress der Partei in Halifax (Ostküste) diskutiert werden. Zuvor hatten bereits andere Parteien, etwa die Demokratische Partei Kanadas, ähnliche Vorstöße gewagt.

Man gehe landläufig davon aus, dass Drogen schlecht seien und Konsumenten ins Gefängnis geworfen werden sollten, so der liberale Abgeordnete Nathaniel Erskine-Smith. Würde man sich jedoch die tatsächliche Beweislage und Expertenmeinungen anschauen, würde man merken, dass dies nicht die richtige Herangehensweise sei, zitiert ihn der "Guardian" unter Berufung auf kanadische Medien.

Die Bewertung des Drogenkonsums als kriminellen Akt habe nur einen lukrativen Schwarzmarkt befeuert, der die Exekutivorgane wertvolle Zeit koste und jene Menschen am Rande der Gesellschaft nur noch weiter marginalisiere. Die anhaltende Opioidkrise in Nordamerika kostete bereits mehr als 4.000 Kanadier das Leben, obwohl die Regierung bereits Schritte zur Bekämpfung der Krise setzte. So stellte man unter anderem sterile Injektionseinrichtungen bereit oder erlaubte es Ärzten, bei schweren Abhängigkeiten Heroin zu verschreiben. Das seien zwar wichtige Schritte, wolle man aber Leben retten, müsse man "offensichtlich mehr tun", so Erskine-Smith.

Vorbild Portugal

Prominente Organisationen wie die Globale Kommission für Drogenpolitik der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstützen das Vorhaben. Das positive Beispielland Portugal, das bereits 2001 den Besitz und Konsum von Drogen entkriminalisierte, hätte beeindruckende Statistiken vorzuweisen. So kam es dort zu einem massiven Einbruch von Toten durch Überdosis, von HIV-Infektionen und Kriminaldelikten in Verbindung mit Drogenkonsum.

Der Verkauf und die Produktion von Drogen solle jedoch wie bei Marihuana in Kanada weiterhin verboten bleiben, betont Erskine-Smith. Premier Justin Trudeau hatte sich bisher immer nur für eine Entkriminalisierung von Marihuana ausgesprochen, dem er laut eigenen Angaben auch selbst gelegentlich zuspreche. Vor allem die oppositionelle Konservative Partei spricht sich seit Jahren vehement gegen die etwaige Entkriminalisierung harter Drogen aus – auch wenn deren Abgeordnete in Einzelgesprächen oft liberalere Positionen durchblicken ließen, sagt Erskine-Smith. (faso, 17.4.2018)