Mehrere Gasriesen um alternde Sterne entdeckt

Einer der nachgewiesenen Gasplaneten besitzt die 4,6-fache Masse des Jupiter

Tokio – Japanische Astronomen haben um zwei Sterne in ihrer letzten Lebensphase durch die präzise Mithilfe Messungen ihrer Radialgeschwindigkeit insgesamt drei große Exoplaneten entdeckt. Wie das Team um Takuya Takarada vom Tokyo Institute of Technology berichtet, wird der Stern 24 Booties von einem Gasriesen umkreist, das System Gamma Librae beherbergt mindestens zwei Gasplaneten, einer davon mit beachtlichen Dimensionen.



24 Booties (kurz 24 Boo) ist ein Stern vom Spektraltyp G3IV, also ein sogenannter Unterriese. Während seine Masse annähernd jener der Sonne gleicht, ist er um das 11-fache größer als unser Zentralgestirn. 24 Boo b, der nun in diesem System entdeckte Gasriese mit 0,91-facher Jupitermasse, braucht für eine Umrundung nur 30 Tage.

Fast 4,6-fache Jupitermasse

Gamma Librae (γ Lib) ist ebenfalls gut 11 Mal so groß wie die Sonne und und 1,47 Mal so massereich. Der Riese vom Spektraltyp K0III wird von zwei Gasplaneten in Abständen von 1,24 und 2,17 Astronomischen Einheiten umkreist. Der kleiner der beiden, γ Lib c, besitzt etwa Jupitermasse. Bei γ Lib c dagegen dürfte es sich um einen viel größeren Exoplaneten handeln: Die Astronomen schätzen ihn auf 4,58 Jupitermassen. (red, 22.4.2018)