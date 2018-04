Russland weist Vorwürfe über weltweite Cyberspionage zurück

Es seien keine Beweise vorgelegt worden

Russland hat Vorwürfe der USA und Großbritanniens zurückgewiesen, wonach es eine weltweite Cyber-Spionagekampagne betreibt. Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow sagte am Dienstag zu Journalisten, er wisse nicht, worauf diese Vorwürfe beruhten. Weder die USA noch Großbritannien hätten irgendwelche Beweise vorgelegt. Die beiden Staaten hatten am Montag erklärt, von der Regierung in Moskau unterstütze Gruppen hätten Router infiziert. Der Umfang des Schadens sei noch nicht bekannt. "Millionen von Maschinen" seien ins Visier genommen worden.

Router sind dafür zuständig, Datenpakete in verschiedene Netzwerke weiterzuleiten. Den Angaben zufolge sollen unter anderem Internet-Provider, Unternehmen in der Privatwirtschaft und Schlüsseleinrichtungen der Infrastruktur von dem russischen Angriff betroffen sein. (Reuters, 17.4.2018)