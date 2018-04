Isländische Walfänger wollen wieder Finnwale jagen

Am 10. Juni soll die Jagdsaison beginnen

Reykjavik – Nach zwei Jahren Pause wollen Walfänger in Island in diesem Sommer wieder Finnwale jagen. Am 10. Juni solle die Jagd auf insgesamt 161 Wale beginnen, berichtete die Zeitung "Morgunbladid" am Dienstag. In den vergangenen Jahren hatten die isländischen Walfänger lediglich Minkwale im Visier gehabt, die kleinste der sieben großen Walarten.

Suche nach neuen Absatzmärkten

Die Jagd auf Finnwale war wegen Schwierigkeiten beim Export nach Japan, dem wichtigsten Abnehmer, ausgesetzt worden. Nun hoffe er, dass diese Schwierigkeiten überstanden seien, sagte Kristján Loftsson, Chef der Walfang-Firma Hvalur der Zeitung. Man suche auch neue Absatzmärkte und wolle beispielsweise Nahrungsergänzungsmittel gegen Blutarmut (Anämie) aus Finnwal-Fleisch herstellen. (APA, red, 18.4.2018)