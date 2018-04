Sex an ungewöhnlichen Orten: Was macht den Reiz aus?

Intime Momente lassen sich nicht nur im Bett erleben. An welchen Orten leben Sie Ihr Sexleben aus, und was ist das Reizvolle daran?

Ein Paar küsst sich, knutscht immer leidenschaftlicher herum, die Hände wandern am Körper des anderen entlang, und irgendwann ist die Lust einfach so groß, dass man den Weg ins Bett nicht mehr findet und an Ort und Stelle Sex haben will. Dann kann es schon einmal vorkommen, dass der Küchentisch oder das Badezimmer zum Ort ungezügelter Leidenschaft wird.

Wenn ein Paar noch keine gemeinsame Wohnung hat, heißt es kreativ werden und Orte finden, wo man ungestört den Körper des anderen erkunden kann. So haben einige User bereits im STANDARD-Forum "Lieben und leidenschaften Sie (noch) im Auto?" von ihren Sexerlebnissen im Auto berichtet. User "fandessportsingrossemstile" hat zu Sex im Auto eine eindeutige Meinung:

Poster "christianr" war immer vorbereitet – aber Sex im Auto wäre ihm nie eingefallen:

Mit jemandem im Freien schlafen, sei es im Park, am Strand bei kitschigem Sonnenuntergang oder bei einem Konzert der Lieblingsband, kann schon einmal passieren – vor allem, wenn die Stimmung passt, die Lust und die Leidenschaft so groß werden, dass man den anderen sofort spüren will und man ohnehin nurmehr den anderen wahrnimmt und alles rund um sich vergisst. Oder es geht den Liebenden um einen perfekten Ausblick beim Sex, wie User "10011001" schreibt:

Für manches Paar macht aber gerade die Öffentlichkeit den Reiz aus. Die Möglichkeit, erwischt oder gar beobachtet zu werden, turnt vielleicht manche Paare an und gehört zum Liebesspiel dazu. Und manchmal ist einfach die Lust so groß, dass es ein schneller Quickie auf einer öffentlichen oder Flugzeugtoilette sein muss, was mitunter auch etwas Unhygienisch sein kann:

Wer Sex in der Flugzeug-Toilette hatte, kommt in den "Mile High Club"



Und wer Sex im Bahn-Wc hatte, kommt auf die Desinfizierstation. — Volks.Follower (@Freund_2_0) September 11, 2015

An welchem ungewöhnlichen Ort hatten Sie schon Sex?

Was macht den Reiz aus, im Freien, in der Öffentlichkeit oder an einem anderen Ort als dem Bett mit jemandem zu schlafen? War es in Wirklichkeit auch so erotisch wie in der Vorstellung? Wo hätten Sie gerne Sex und warum? (haju, 27.4.2018)