Diese europäischen Städte bieten Urlauber am meisten

Welche Stadt verhältnismäßig am meisten für seine Touristen bietet, ohne dabei gleich überlaufen zu sein

London, Paris, Barcelona und Co. – der Städtetourismus boomt und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Europas Städte sind vielfältig und konkurrieren um die Gunst der Touristen. Doch welche Stadt bietet verhältnismäßig für seine Touristen am meisten, ohne dabei gleich überlaufen zu sein?

Dieser Frage ist die Buchungsplattform Travelcircus nachgegangen und hat dafür hundert der beliebtesten Städte Europas über tausend touristisch relevante Fakten zusammengetragen, analysiert und miteinander verglichen.

Weltbekannte Städte eher im Mittelfeld

London, Paris, Barcelona, Rom und Berlin ziehen jedes Jahr Millionen Besucher an. Doch wer denkt, dass die großen und bekannten Metropolen auch im Ranking der besten europäischen Städte ganz weit vorne liegen, der irrt. Während Rom und Barcelona auf den Plätzen 36 und 37 noch im vorderen Mittelfeld liegen, schafft es Paris gerade einmal auf Platz 66, gefolgt von Berlin auf Platz 67. Auch das allzeit beliebte Ziel London schafft es nur auf Platz 69.

grafik: travelcircus Die Top 10 der besten europäischen Städte für Urlauber 2018.

Italienische Städte sind Spitzenreiter

Italien liegt im Ranking der besten europäischen Städte für Urlauber 2018 ganz weit vorne – gleich fünf italienische Städte haben es in die Top 10 geschafft: Neapel, Palermo, Genua, Verona und Bologna punkten vor allem mit wenig Touristenandrang, einer großen Restaurant- und Hotelvielfalt sowie abwechslungsreichen Sehenswürdigkeiten.

grafik: travelcircus Die Ranking-Highlights im Überblick

Geheimtipp Minsk: Ein weißer Fleck auf der Landkarte der Urlauber

Noch eher unbekannt unter den europäischen Städten ist Minsk – pro Einwohner kommen gerade einmal 0,35 Übernachtungsgäste in die Stadt. Zum Vergleich: In Valletta auf Malta sind es 317 Gäste pro Einwohner. Dass Minsk auch optisch lohnenswert ist, beweisen die vielen Instagram-Beiträge mit dem Hashtag #Minsk – 8,71 Fotobeiträge gibt es im Schnitt pro Übernachtungsgast.

grafik: travelcircus Instagram-Beiträge pro Übernachtungsgast

Monaco auf Platz 1 im Instagram-Ranking

Die meisten Fotos machen Reisende in Monaco – getreu dem Motto "sehen und gesehen werden" kommen auf jeden Übernachtungsgast etwa zwölf Instagram-Posts . Bei den anderen Faktoren schneidet der Fürstenstaat eher mittelmäßig ab und landet insgesamt auf Platz 30.

Am Matterhorn gibt es die meisten Hotels zur Auswahl

Die größte Hotelvielfalt erwartet Städteurlauber in Zermatt. In der Schweizer Stadt am Fuße des berühmten Matterhorns gibt es verhältnismäßig die meisten Hotels pro Tourist . Am wenigsten Hotels pro 1.000 Übernachtungsgäste finden Urlauber dagegen in Valletta.

grafik: travelcircus Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen

Auf Malta bleibt man im Durchschnitt etwa vier Mal länger als in Hamburg

Dafür bleiben Urlauber in Valletta aber durchschnittlich am längsten – und zwar ganze 7,87 Tage . Zum Vergleich: Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in diesem Ranking beträgt 2,32 Nächte. Leicht unter dem Durchschnitt liegt Hamburg mit einer Aufenthaltsdauer von zwei Tagen. Am wenigsten Zeit verbringen Städteurlauber übrigens in Moskau und Istanbul. Hier bleiben Städtereisende durchschnittlich nicht viel länger als eine Nacht.

In Genua gibt es vierzig Mal mehr Restaurants pro Tourist als in Paris

Wer es kulinarisch vielfältig mag sollte nach Genua reisen. In der italienischen Stadt gibt es die meisten Restaurants pro Urlauber. Auch in Lyon, Valencia und Neapel gibt es eine große Auswahl an Restaurants. Schlusslicht in puncto kulinarische Vielfalt ist überraschend Paris – gerade einmal 0,06 Restaurants gibt es in der Stadt der Liebe pro 1.000 Übernachtungsgäste. Beim Spitzenreiter Genua sind es fast 40-mal so viele Restaurants.

Shopping: Antwerpen auf Platz 1, London und Paris abgeschlagen

Wer einen Shopping-Städtetrip machen möchte, denkt wahrscheinlich an Paris und London. Das Ranking zeigt jedoch: Die meisten Shoppingmöglichkeiten pro Übernachtungsgast gibt es in Antwerpen und Kiew . Die allzeit bekannten Shoppingmetropolen Paris und London landen lediglich auf Platz 61 und 71. Am wenigsten Shoppingvielfalt erwartet Urlauber in Antalya und Pisa.

Kiew auf Platz 1

Die Goldmedaille im Ranking der besten europäischen Städte für Urlauber 2018 geht an Kiew. In der ukrainischen Hauptstadt gibt es verhältnismäßig nicht nur die meisten Museen, sondern auch die meisten Parks und Wellnessangebote pro Tourist.

grafik: travelcircus Kiew geht als Gesamtsieger hervor.

Auch in puncto Shopping und Restaurantvielfalt schneidet Kiew gut ab. Ein weiterer Pluspunkt: der Touristenandrang in Kiew ist noch überschaubar – gerade einmal 0,41 Übernachtungsgäste gibt es pro Einwohner. (red, 23.4.2018)