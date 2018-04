Commonwealth-Staaten suchen Nachfolger für Königin Elizabeth

Uneingeschränkt machten sich Sprecher der Opposition auch eine Initiative von 33 Commonwealth-Mitgliedern zu Eigen: Angeführt von Mauritius trommeln sie für eine Verurteilung des Mutterlands vor dem Internationalen Gerichtshof. Dabei geht es um die Vertreibung hunderter Menschen von den Chagos-Inseln im Indischen Ozean; sie musssten in den 1960er-Jahren dem US-Stützpunkt Diego Garcia weichen. "Das war amoralisch, brutal und falsch", findet Corbyn. "Die Leute sollten in ihre Heimat zurückkehren dürfen."

Einen ganzen Abschnitt seiner Website widmet auch der Prinz von Wales dem globalen Klub. Stolz wird darauf hingewiesen, dass Charles immerhin 41 der 53 Mitgliedsstaaten schon einmal besucht hat. Die Königin selbst weist offenbar in Gesprächen mit einflussreichen Repräsentantinnen und Regierungschefs gern darauf hin, dass ihr Charles' Nachfolge lieb wäre. Mag die Monarchin über die Jahre auch immer wieder Zweifel am Urteilsvermögen und der Belastbarkeit ihres Ältestens gehegt haben – dem Wohl der Monarchie, wohl auch dem Einfluss Großbritanniens weltweit wäre mit der Nachfolge allemal gedient.

Die seit 66 Jahren amtierende Monarchin mit ihrer in die Kolonialzeit zurückreichenden Erfahrung schreckt allerdings zunehmend vor anstrengenden Auslandsreisen zurück. Vieles deutet darauf hin, dass das diesjährige Treffen – im Commonwealth-Jargon heißen die normalerweise alle zwei Jahre stattfindenden Zusammenkünfte kurzerhand CHOGM – ihr letztes sein wird. Bereits 2013 in Sri Lanka durfte Thronfolger Charles, mittlerweile selbst schon 69, seine Mutter vertreten.

Wohlstand, Fairness, Sicherheit und Nachhaltigkeit, wer möchte das nicht? Die Agenda des diesjährigen Treffens der Staats- und Regierungschefs des Commonwealth in London klingt nach Frieden, Freude, Eierkuchen. Immerhin will Gastgeberin Theresa May diese Woche ihre Kollegen aus aller Welt dazu bewegen, eine Charta zur Säuberung der Ozeane von Plastikmüll auf den Weg zu bringen. Wichtigen Handelspartnern dürfte zudem heftige bilaterale Lobbyarbeit zuteil werden, schließlich will sich Großbritannien nach dem Austritt aus dem EU-Binnenmarkt globaler aufstellen. Abseits der offiziellen Tagesordnung geht es um eine wichtige Personalie: Wer soll dereinst auf Queen Elizabeth II. folgen?

