Grabner bei Devils-Heimsieg nur Zuschauer

New Jersey verkürzte mit 5:2 gegen Tampa Bay Lightning

Newark (New Jersey) – Die New Jersey Devils haben in der ersten Play-off-Runde der National Hockey League gegen Tampa Bay Lightning mit einem 5:2-Heimerfolg erstmals angeschrieben. Ohne den nach 13 torlosen Spielen in Serie diesmal nicht aufgebotenen Kärntner Michael Grabner verkürzten die Devils am Montag in der Best-of-seven-Serie auf 1:2. Die Chance zum Ausgleich haben sie am Mittwoch erneut vor Heimpublikum.

Den letztlich klaren Heimerfolg fixierten die Devils nach 1:2-Rückstand erst in der Schlussphase. Nachdem Steven Stamkos (41.) die Gäste in Führung gebracht hatte, stellten Will Butcher (45.) und Stefan Noesen (53.) die Weichen auf Sieg. Zwei Empty-Net-Tore von Blake Coleman und Ben Lovejoy in der letzten Spielminute brachten die endgültige Entscheidung.

Zwei von drei weitere Duelle am Montag brachten ebenfalls 2:1-Zwischenstände. Nur die San Jose Sharks stehen gegen die Anaheim Ducks dank eines 8:1-Kantersieges mit 3:0 vor dem Aufstieg. In der vierten Begegnung am Mittwoch haben sie neuerlich Heimrecht.

Play-off-Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Montag – Achtelfinale (best of seven):

Eastern Conference: New Jersey Devils (ohne Grabner) – Tampa Bay Lightning 5:2 – Stand in der Serie: 1:2. Toronto Maple Leafs – Boston Bruins 4:2 – Stand: 1:2.

Western Conference: Colorado Avalanche – Nashville Predators 5:3 – Stand: 1:2. San Jose Sharks – Anaheim Ducks 8:1 – Stand: 3:0.