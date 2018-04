STS: Ihre Lieblingslieder?

"Fürstenfeld", "Überdosis G'fühl" oder "Großvater" – bei welchem Lied von STS singen Sie am liebsten mit? Stimmen Sie ab!

Gert Steinbäcker, Günther Timischl und Helmut Röhrling alias Schiffkowitz, das sind die Künstler hinter der Band STS. Bis zu ihrer Auflösung im Jahr 2014 bereicherten sie über fast vier Jahrzehnte die österreichische Musikwelt mit ihren im Dialekt gesungenen Liedern, auf die sich erstaunlich viele Menschen einigen können. Wenn es "Großvater" spielt, werden generationen- und herkunftsübergreifend Augen feucht, bei "Fürstenfeld" kommt zuverlässig Leben in die Bude, beim Beatles-Cover "Da kummt die Sunn" schöpfen traurige Menschen Hoffnung, und "Irgendwann bleib i dann dort" ist sowieso die Hymne aller gestressten arbeitenden Menschen. Wie Karl Fluch in der "Zwickt's mi"-Reihe über die Steirer schreibt: "Das sind Evergreens des Austropop, die für Generationen von Publikum funktionierten und funktionieren. Der Ruhm von STS erklärt sich auch in einer sympathischen Normalität."

Auch im STANDARD-Forum hat die steirische Band zahlreiche Fans. Dieser User drückt gleich alles Wichtige mit einem STS-Songtext aus – und dem gibt es tatsächlich nichts hinzuzufügen:

Songzitate von STS lassen sich auch wunderbar in den Alltag einbauen:

Und dieser User erklärt, was ihm STS vor allem auch als Steirer bedeutet:

Ihr STS-Lieblingslied?

Und welches Lied von STS mögen Sie am liebsten? Stimmen Sie ab!

Welche Textzeile bereitet Gänsehaut? Welche Erinnerungen verbinden Sie mit der Musik von STS? Haben Sie STS einmal live gesehen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 17.4.2018)