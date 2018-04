Maker Faire Vienna 2018: High-Tech zum Anfassen

Österreichs größtes Do-it-yourself Festival macht am 05. und 06. Mai 2018 wieder Station in Wien

Die Maker Faire Vienna, Österreichs größtes Do-it-yourself-Festival, geht in die dritte Runde! Am 05. und 06. Mai 2018 zeigen auf der Maker Faire Vienna in der Wiener METAStadt über 900 High-Tech-BastlerInnen ihre Ideen und Projekte – vom automatisierten Crêpe-Roboter bis zur digitalen Strickmaschine.

Unter dem Motto "The Future of Building: Wenn Maker Häuser bauen" setzt die Maker Faire Vienna 2018 ihren Fokus auf den Einfluss des Maker Movements auf die Art und Weise, wie wir in Zukunft bauen und wohnen werden – vom 3D-Drucker, der Häuser baut, bis hin zu ökologischen Selbstbauweisen in der Stadt.

In Workshops und Mitmachstationen zu Themen wie 3D-Druck, Elektronik, Kunst & Design, Roboter und klassischem Handwerk können BesucherInnen die neuen Technologien selbst ausprobieren und sich kreativ austoben. Für Kinder ab 3 Jahre gibt es im Kinderbereich naturwissenschaftlich-technische Themen spielerisch zu entdecken.

Die Maker Faire Vienna findet seit 2016 jährlich in Wien statt. Das Festival beschäftigt sich mit aktuellen Themen an der Schnittstelle zwischen neuen Technologien, Wissenschaft, Handwerk, Kunst & Design und zieht tausende BesucherInnen an.

Tickets für die Veranstaltung sind ab sofort online im Vorverkauf erhältlich. http://www.makerfairevienna.com/