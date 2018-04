Zwei 15-Jährige nach zwei Einbrüchen in Wels geschnappt

Einbrüche in zwei Lokale – In ihrem Rucksack war Einbruchswerkzeug und Bargeld – Beide geständig

Wels – Zwei 15-Jährige haben Dienstagnacht in zwei Lokale in Wels eingebrochen. Bei der späteren Tat gegen 2.30 Uhr wurden sie beobachtet und kurz darauf von der Polizei festgenommen. In ihrem Rucksack war Einbruchswerkzeug und Bargeld. Dieses stammte aus dem ersten Einbruch, wie einer der beiden Jugendlichen aus Oberösterreich gestand. Das teilte die Landespolizeidirektion OÖ am Dienstag mit. (red, APA, 17.4.2018)