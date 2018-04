Nestlé vor Einigung mit Einzelhändlern Edeka und Coop

Laut einem Bericht werden die Details des neuen Vertrags in den kommenden Tagen ausgearbeitet

Zürich – Nestlé steht einem Zeitungsbericht zufolge vor einer Einigung in den Preisverhandlungen mit der Einkaufsgemeinschaft Agecore um die Einzelhändler Edeka und Coop. Nach monatelangem Streit hätten sich Unterhändler vergangene Woche grundsätzlich auf einen Kompromiss verständigt, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Dienstag. Die Vereinbarung sei jedoch noch nicht unterschrieben.

In den kommenden Tagen werde nun mit Hochdruck an den Details des neuen Vertrags gearbeitet. Nestlé sei in zentralen Punkten zu Konzessionen an die Einzelhändler bereit gewesen, berichtete das Blatt. Zu der Einkaufsallianz gehören sechs Händler in Europa – unter anderen Edeka und Coop in der Schweiz. Sie hatten in den Verhandlungen versucht den Druck auf Nestlé zu erhöhen, indem sie bestimmte Produkte des weltgrößten Nahrungsmittelkonzerns boykottiert hatten. Nestlé äußerte sich zunächst nicht zu dem Bericht. (Reuters, 17.4.2018)