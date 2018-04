Myanmar erlässt Amnestie für 8.000 Häftlinge

Hauptsächlich Drogenkriminelle, aber auch 36 politische Häftlinge von Gnadenmaßnahme betroffen

Rangun – Durch eine große Amnestie kommen in Myanmar mehr als 8.000 Häftlinge aus den Gefängnissen des südostasiatischen Landes frei. Der Gnadenerlass wurde vom neuen Präsidenten Win Myint zum burmesischen Jahreswechsel am Dienstag verkündet.

Unter den Entlassenen sind nach Angaben einer Hilfsorganisation auch 36 politische Gefangene. Der Großteil – mehr als 6.000 Häftlinge – saß jedoch wegen Drogendelikten im Gefängnis.

Insgesamt 250 politische Häftlinge

Die Amnestie ist die bisher umfangreichste Freilassung, seit Myanmars Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi 2016 mit ihrer Nationalen Liga für Demokratie (NLD) an die Regierung kam. Die 72-Jährige hatte während der Militärdiktatur in Myanmar insgesamt 15 Jahre lang selbst unter Hausarrest gestanden. Der neue Präsident, einer ihrer Vertrauten, ist erst seit vergangenem Monat im Amt. Nach wie vor ist das Militär an der Regierung beteiligt.

Nach Angaben der Gefangenenhilfsorganisation AAPP saßen Ende März in Myanmar insgesamt etwa 250 Menschen aus politischen Gründen im Gefängnis. Darunter befinden sich auch zwei Reporter der Nachrichtenagentur Reuters, die in Zusammenhang mit den Völkermord-Vorwürfen gegen Myanmars Sicherheitskräfte in der Rohingya-Krise recherchiert hatten. Aus Angst vor den Militärs sind seit vergangenem Sommer mehr als 700.000 Muslime aus Myanmar ins Nachbarland Bangladesch geflohen. (APA, 17.4.2018)